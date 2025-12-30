fb ig video search mobile ETtoday

如何不在愛情中迷失自己？別把對方回應當人生評分表

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在感情裡，最難的往往不是開始，而是如何在心動、依賴與期待之中，依然保有清醒的判斷力，許多人在愛情中迷失自己，不是因為不夠理性，而是太急著用愛證明價值，想要在關係裡走得長遠，清醒並不代表冷漠，而是懂得在投入與保護之間取得平衡。

戀愛。（圖／記者李薇攝）

1.不把對方的回應當成人生的評分表

很多人在愛情中失去清醒，是因為過度解讀對方的訊息頻率、態度變化，甚至把「被愛的程度」當成自我價值的依據，當你的情緒隨著他的回覆起伏，就等於把主導權交出去，真正清醒的狀態，是即使喜歡，也知道自己的人生不會因為一個人而失衡。

2.用行動而不是感覺判斷關係

愛情裡最容易讓人暈船的，是一時的感覺很好、氣氛很對，但清醒的人會看長期行動是否一致，是否說到做到、是否願意為你調整、是否在關鍵時刻出現，這些都比甜言蜜語更真實，當你開始用事實取代幻想，很多問題自然會看得更清楚。

3.保留自己的生活重心與界線

一段健康的關係，不該讓你的人生只剩下戀愛，清醒不是少愛一點，而是依然保有工作、朋友、興趣與獨處的能力，當你的世界足夠完整，就不會因為害怕失去而委屈自己，也更能判斷這段關係是否真的適合你。

4.問自己「我是在選擇，還是在撐？」

很多人明明已經不快樂，卻因為投入太多時間與情感而捨不得離開，清醒的人會定期自我對話，確認這段關係是基於選擇、欣賞與成長，還是只剩下不甘心與習慣，愛情不是用忍來證明的，願意離開不適合的關係，本身就是一種成熟。

關鍵字：

戀愛, 感情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

交往前先看清楚！「5個基準」判斷對方值不值得走下去

交往前先看清楚！「5個基準」判斷對方值不值得走下去

GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看 「勇敢認愛」星座Top 3公開　獅子最討厭曖昧不清狀態 最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸 無印良品2025年熱銷排行榜公開　T恤打敗休閒鞋登銷售冠軍 迎接2026必做4件事　跨年也能很有儀式感！ 話題「軟版鯊魚夾」誕生！再也不怕頂到頭皮　久戴、靠著都舒服 GD近百萬貓咪耳環超可愛　珠寶世家Boucheron擄天王心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面