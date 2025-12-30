安達盧西亞落日餘暉的浪漫！Jo Malone琥珀與岩薔薇芳醇香水太溫柔

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

位於西班牙南部的安達盧西亞傳承了中古世紀的風貌，年代古老的歐式風格建築，蜿蜒的鵝卵石小徑，既有綿延數英里的海灘，也有乾燥無垠的沙漠，以此具有獨特美景之地為靈感，Jo Malone London捕捉落日餘暉的大地風貌，打造琥珀與岩薔薇芳醇香水，宛如暖陽的溫潤包覆，即將為夜幕展開。

琥珀與岩薔薇芳醇香水以苦橙模擬陽光的明亮感，彷彿迎接即將到來的夜晚，岩薔薇樹脂絲滑流入，帶一點清新卻又蘊含琥珀的溫潤感性，細膩的香草帶來點點香甜，最後宛如烘焙橡木為整體香氣帶來深度層次，是一款非常適合冬季使用的香氣，溫柔又極具高級氛圍。

延續Jo Malone獨特的糅香藝術，琥珀與岩薔薇芳醇香水也有不同的搭配可以展現出不同的個性，除了單獨使用，最推薦可以搭配罌粟花與大麥香水，充滿清新遼闊的香氣，就像是與戀人牽手在夕陽西下的黃金田野穿梭，滿溢的愛戀氣氛，是專屬兩人的浪漫記憶。

同樣身為琥珀調的香氣，調香師André Girodroux設計出Van Cleef梵克雅寶淡香精，以明亮的佛手柑與橙花揭開序幕，融入白松香的清新綠意與覆盆莓的細膩酸甜，中調結合法式香氛的經典香材玫瑰與茉莉，並以橙花柔和點綴，尾韻由香草、麝香、雪松與零陵香豆交織而成，溫潤包覆，宛如一枚璀璨珠寶。