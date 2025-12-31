試開箱／捕捉花朵綻放的春日意象！SUQQU限定彩妝美瘋

記者李薇／台北報導、攝影

春季的花色總是五彩繽紛，SUQQU在2026年全新的春季彩妝，就揉和了絕美夢幻的花色，打造出活潑的春日意象，其中，晶采潤色顏彩液更是全新推出的新質地產品，宛如奶油般潤澤的質地，卻擁有極佳的延展性，可以打造出具有溫柔感的眼妝或是頰彩效果，不僅超級貼膚，新手也不用擔心蹭掉底妝，非常厲害！

當然，最受粉絲爭相收藏的晶采盈緻眼彩盤，同步推出全新色彩，一盤直接把櫻梅桃李4種花朵盛開的樣貌，融入在四格眼影彩盤之中，仔細看卻沒有一格深邃色，可以單獨使用，更可以兩格或是三格多色彩暈染，彷彿優雅的日式庭園在春季綻放，一掃冬季陰沉氛圍。

上市就立刻成為熱賣之作的晶采潤艷唇膏，也在春季推出兩款限量色選，跟眼頰彩妝非常不同的是，這次唇彩以一種明亮卻低飽和的色系呈現，就像是在色彩顆粒中套入了灰階濾鏡，雖然是以紅、棕為基底，但卻充滿高智感，給人一種摩登內斂的舒適氣場。

把低飽和這件事玩色到極致的，近期非RMK莫屬，朦朧粉彩色調（Hazy Pastel）卻處處都可以感受到溫柔繾綣的柔軟氛圍，四色立體調色眼盤融合粉色、紫色、灰色等，透過珠光、粉霧鋪陳，飽和卻不張揚，相同的基調更讓彼此可以互相堆疊，展現出具有立體度的細緻神采。