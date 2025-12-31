冷霧髮色大流行！「染後矯色神器」推薦　維持染後美麗色澤

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／綜合報導

冷茶色、霧感棕與灰調髮色，近年大流行，看似低調、不張揚，卻能讓整體氣質顯得乾淨而耐看，但也更考驗日常中的維持方式。亞洲原生黑髮的底層色素偏暖，為了呈現淺色或冷調髮色，染髮過程多半需經過漂髮或褪色處理；若染後沒有持續維護，就容易成為橘黃色調，盤點染後單品髮品，持續維持染後美麗色澤。

▲▼矯色。（圖／品牌提供）

▲灰色調髮色很考驗維持方式。（圖／品牌提供）

染後為何會褪色？當色彩分子在洗髮、熱造型與日常光照下逐漸氧化分解，底層的橘黃調便容易浮現，霧感與透明度隨之流失。不論是希望將褪色後的暖調拉回中性狀態，或是偏好冷色系髮色的呈現，染後的色調管理，便自然成為洗護日常的一部分。

▲▼矯色。（圖／品牌提供）

▲SACHAJUAN 幻銀矯色洗髮露，220ml，1,250元。

採用細緻藍紫色素進行溫和矯色，協助中和頭髮褪色後出現的黃銅色調，使髮色呈現自然、乾淨的冷霧感，同時添加海洋柔絲科技，洗髮同時補充維持髮絲所需的水分與柔順度，使矯色修護過程中，秀髮維持輕盈且強韌。

▲▼矯色。（圖／品牌提供）

▲ORIBE 動心色欲漂色矯正髮膜，175ml，2,100元。

除了強效的紫羅蘭紫色素，另外添加修復性蛋白、豌豆萃取物針對髮絲損傷，重煥柔順和彈性，修復髮尾分叉；薰衣草萃取幫助滋養受損及脆弱髮絲，讓秀髮看起來更加健康亮麗。

▲▼矯色。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 花植結構漂亮洗髮精，200ml，1,600元。

結合植物重鍵分子科技，修護受損髮芯，重現健康光澤，並加強鎖住髮色，再補充「高濃度色素粒子」中和橘黃色素，達到五倍淨色效果。

關鍵字：

染髮護理, 冷調髮色, 矯色洗髮, 髮色維持, 護髮推薦

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

