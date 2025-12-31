fb ig video search mobile ETtoday

《30歲處男》男神町田啓太來台帥炸！「男友風穿搭」許願合作台灣團隊

>

記者鮑璿安／綜合報導

日本人氣演員町田啓太演出《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《今際之國的闖關者》、《10DANCE》等戲劇，近日再度來到台北舉辦見面會，時隔一年多回歸台灣，高人氣依舊，他這次為《Marie Claire 美麗佳人》拍攝封面也展現不同面向的時尚感。

▲▼ 町田啓太 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

▲▼ 町田啓太 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

▲町田啓太 換上Prada深藍色羊毛高領上衣，以AHKAH珠寶細節加強光澤與質感。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

被問到要對十年後的自己說什麼話，他笑答：「身體還好嗎？」並補充道，「從出道到現在，並非一帆風順。但我發現，只要努力並專注在自己想做的事上，總有一天會有人看見你，理解你的努力。我一路上也受到很多人的幫助，也希望自己能成為能夠幫助別人的角色。」

▲▼ 町田啓太 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

▲▼ 町田啓太 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

▲▼ 町田啓太 。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

▲ 町田啓太也希望跨足更多製作領域，甚至期待未來能與台灣團隊合作創作。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

畫面中，他以Loewe丹寧卡車司機外套搭配黃藍色V領針織衫與棕色長褲，營造隨性又帶點復古的男友風；另一套則以Loewe海軍藍拉鍊外套疊穿酒紅色連帽上衣，讓街頭輪廓更有層次，配上AHKAH的鑽石耳骨夾與項鍊點綴，低調卻精緻；近拍則換上Prada深藍色羊毛高領上衣，整體視覺在都會、休閒與高級感之間切換自如。

談及這些年來的多變性，町田啓太說：「很榮幸能收到各種類型的劇本與角色邀約。我自己也喜歡挑戰沒有演過的戲路，讓喜歡我的觀眾能有所期待。近期的角色常常需要詮釋某個領域的高手，如果能把角色的『頂尖性』呈現到位，我自己會很開心，也相信觀眾會看得愉快。所以，只要是未曾挑戰過的角色，我都很想嘗試。」他也希望跨足更多製作領域，甚至期待未來能與台灣團隊合作創作。

關鍵字：

町田啓太, 台北見面會, 時尚封面, 演藝生涯, 跨國合作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫 營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！ 蔡依林大巨蛋演唱會天價造型曝光！7戰袍性感蛇姬、野性羽翼　視覺張力拉滿 最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸 失控易走極端的三大星座！TOP 1王者姿態不容踐踏　爆炸後挽回更丟臉 GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看 安格斯12星座一周運勢12／29-2026／1／4　雙魚愛情友情左右為難

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面