《30歲處男》男神町田啓太來台帥炸！「男友風穿搭」許願合作台灣團隊

記者鮑璿安／綜合報導

日本人氣演員町田啓太演出《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《今際之國的闖關者》、《10DANCE》等戲劇，近日再度來到台北舉辦見面會，時隔一年多回歸台灣，高人氣依舊，他這次為《Marie Claire 美麗佳人》拍攝封面也展現不同面向的時尚感。





▲町田啓太 換上Prada深藍色羊毛高領上衣，以AHKAH珠寶細節加強光澤與質感。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

被問到要對十年後的自己說什麼話，他笑答：「身體還好嗎？」並補充道，「從出道到現在，並非一帆風順。但我發現，只要努力並專注在自己想做的事上，總有一天會有人看見你，理解你的努力。我一路上也受到很多人的幫助，也希望自己能成為能夠幫助別人的角色。」





▲ 町田啓太也希望跨足更多製作領域，甚至期待未來能與台灣團隊合作創作。（圖／Marie Claire Taiwan 美麗佳人國際中文版提供）

畫面中，他以Loewe丹寧卡車司機外套搭配黃藍色V領針織衫與棕色長褲，營造隨性又帶點復古的男友風；另一套則以Loewe海軍藍拉鍊外套疊穿酒紅色連帽上衣，讓街頭輪廓更有層次，配上AHKAH的鑽石耳骨夾與項鍊點綴，低調卻精緻；近拍則換上Prada深藍色羊毛高領上衣，整體視覺在都會、休閒與高級感之間切換自如。

談及這些年來的多變性，町田啓太說：「很榮幸能收到各種類型的劇本與角色邀約。我自己也喜歡挑戰沒有演過的戲路，讓喜歡我的觀眾能有所期待。近期的角色常常需要詮釋某個領域的高手，如果能把角色的『頂尖性』呈現到位，我自己會很開心，也相信觀眾會看得愉快。所以，只要是未曾挑戰過的角色，我都很想嘗試。」他也希望跨足更多製作領域，甚至期待未來能與台灣團隊合作創作。