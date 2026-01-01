開箱「北海溫泉洲際酒店」！在房間就能泡湯看美景　早餐吃到金山芋圓王

文、圖／Ean

金山不再只有老街與鴨肉，甫嶄新開幕的「新北北海溫泉洲際酒店」為北海岸補上了最關鍵的奢華拼圖。全館211間客房皆擁私人景觀湯屋，更打造了充滿野趣與禪意的巨石風呂，結合「燈光詩人」賴雨農操刀的莊園美學。在台灣洲際品牌首位女總經理Sarah Lin的帶領下，這座結合在地創生與國際視野的隱世避所，將是你三天兩夜慢旅的最佳座標。

台灣的溫泉版圖裡，金山一直是一個獨特的存在，它有著北海岸的豪邁海景，又藏著陽明山的秀麗山嵐。然而，長久以來，這裡似乎總是少了一塊拼圖：一間真正能與這片國際級美景匹配的頂級旅宿。

終於，我們等到了。

甫於2025年11月嶄新開幕的「新北北海溫泉洲際酒店」（InterContinental New Taipei Hot Spring），不只是洲際酒店集團在台灣的最新力作，更像是為金山這座溫泉鄉，寫下了一頁摩登與優雅的全新定義。

▲大廳設計巧妙融入金山地景，腳下的地毯紋理轉化自老梅石槽的綠意。

▲大眾湯採用獨特的「巨石風呂」設計，運用大量原石堆砌出開闊空間，引入富含礦物質的溫泉水，帶來不同於日式木質調的野趣體驗。

▲身後的藝術畫作與空間線條，恰如其分地襯托出屬於金山的寧靜。

▲俐落的建築線條與自然景觀，在水面上形成完美的虛實對稱。

▲恭喜Sarah Lin（林欣怡）成為台灣洲際酒店品牌首位女性總經理，她正以豐富的國際酒店經驗，帶領金山洲際寫下新篇章。

大廳美學：一座會呼吸的莊園客廳

車行抵達，走進大廳，第一眼的感覺不是張揚的氣派，而是一種流動的寧靜。在飯店人員的介紹下，驚喜發現設計師將金山的「山、海、泉」都收納進來了！腳下的地毯紋理，巧妙地將北海岸老梅石槽的綠意與浪花意象，化為空間的優雅基底；而空間內擺放的許多藝術品與裝置，也都是以金山地景為靈感，隱約呼應著蜿蜒的公路與八煙聚落的意象，讓空間多了份在地故事。

▲走進大廳，光影在其中穿梭漫射，營造出一種會呼吸的莊園客廳氛圍。

▲坐在這裡，有著像是在自家莊園般的自在。

▲這件藝術品巧妙運用現代「點、線、面」的繪畫語言，重新詮釋「八煙望洋」的壯闊意象。

光影，也為空間加分不少！由「燈光詩人」賴雨農操刀的照明設計，讓光線在挑高的格柵間穿梭、漫射，模擬金山山城的氛圍與午後流動的山嵐霧氣。而當夜幕低垂，這裡又換上了另一種深邃面貌，不光室內、戶外也很值得一觀。特別是入口區的粗獷石牆，在暖黃色燈光的烘托下，岩石的厚重肌理顯得特別立體，更顯整座飯店的莊園氣勢與質感。還有貫穿戶外的長廊，垂直光束有節奏地排列，投射在平靜的水鏡面上，虛實交錯，宛如通往秘境的伸展台，既摩登又帶點禪意。

▲我很喜歡這個入口的設計，沒有過度刺眼的招牌，而是用光去強調石頭的質感。

▲石牆與負責迎賓的朱銘太極雕塑，在夜裡展開了一場無聲對話。

▲貫穿戶外的水上長廊是夜間的一大亮點。

▲光線處理得很不錯，不會有壓迫感，隨手拿本書坐在角落，就是一段愜意時光。

客房體驗：擁有一座私人的隱世湯屋

真正的奢華，往往是在關上房門那一刻才開始。在這座山城莊園裡，全館211間客房不僅是棲身之所，更是一座座能與群山對話的私人湯屋。每間客房至少14坪起跳，推開房門，迎面而來是沉穩的溫潤木質調，與窗外的靜謐綠意相互呼應。

魔鬼藏在細節裡，值得一提的是看似不起眼卻很貼心的設備：櫻花牌（SAKURA）嵌入式冷熱飲水機。不像傳統飯店多是使用熱水壺燒水等待，或是製造一堆寶特瓶，這裡想喝水、泡茶，手指一按就有過濾後的瞬熱好水。這不僅是對便利性的追求，更重要的，是洲際品牌所貫徹實踐的環保永續。

浴室與臥室之間特別設計了和紙拉門，不僅篩落出柔和光影，也把空間的通透與隱私平衡得恰到好處。且每間客房都擁有獨立陽台，讓泡湯時可讓自然風隨時流動進來。

▲客房坪數14坪起跳，沉穩的木質調貫穿全室，寬大深邃的黑色石材浴池是標準配備，讓每位旅人都能在房內獨享金山好湯。

▲窗外是連綿的陽明山嵐，窗內是暖呼呼的泉水。

▲拉上和紙拉門，空間的光線變得柔和而溫暖。此刻，這裡就是一座與世隔絕的私人湯屋，只有水聲與自己。

當然，最讓我迷戀的還是房內的黑色石材浴池設計。浴池寬大且深邃，當富含礦物質的「氯化物硫酸鹽泉」緩緩注滿，實際浸泡後，皮膚那種滑嫩的「收得住水」的感覺騙不了人。

什麼是大人系的溫泉享受？我想，就是泡在暖呼呼的泉水裡，從冰箱拿出氣泡水，一邊泡一邊喝，在這裡，時間彷彿流動得比台北市區慢了一些，這就是這趟金山之行最迷人的節奏。

▲泡在暖呼呼的泉水裡，隨手來瓶冰涼的飲用水，這種冷熱交替的舒爽是冬日裡最迷人的反差。

▲關上房門，擁有一座私密的湯屋，就是最完美的充電儀式。

▲浴池採用黑色石材設計，不僅質感深邃，更顯泉水清澈。

公共設施：巨石風呂與山中泳池

除了房內湯屋，大眾湯也是不容錯過的亮點。不同於一般日式風呂多用木質調，這裡運用了大量的巨石元素。看著那些粗獷的岩石肌理，在氤氳熱氣中，還真有幾分置身山林野溪溫泉的錯覺，開闊且自在。

懂泡湯的人都知道，起身後的標準動作，就是要單手插腰、仰頭乾掉一瓶冰牛奶！飯店很貼心，在休憩區免費準備了玻璃瓶裝冰牛奶與春一枝水果冰棒，完成了最完美的泡湯儀式感。更驚喜是盥洗室梳妝台上，一字排開的是與Aesop合作的保養系列，從潔面到保濕，那熟悉的品牌香氣，讓泡湯體驗進入尾聲都能保持優雅質感。

▲彷彿置身於深山的野溪溫泉，是這間飯店大眾湯最迷人的地方。

▲設施完善的大眾湯區，除了溫泉池外，也配備了烤箱與蒸氣室，讓喜愛三溫暖的旅人能享受完整的冷熱交替保養。

▲大眾湯梳妝區全面選用Aesop保養系列，從潔面、化妝水到保濕乳液一應俱全，給予肌膚最頂級的呵護。

▲飯店貼心在休憩區準備了免費的玻璃瓶裝冰牛奶，讓旅人在享受完金山好湯後，能立刻補充水分與能量，完成最經典的泡湯儀式。

走出戶外，這裡還有一座無邊際泳池。原本以為秋冬天氣轉涼只能作罷，沒想到手一伸、是溫的！飯店非常貼心將泳池設定為恆溫，游在無邊際的池畔，眼前是金山連綿的青山伴游。那種感覺不像是游泳，更像是在山嵐與雲霧之間漂浮。此外，24小時開放的健身房採用Life Fitness器材，讓我在享受美食之餘，也能隨時來這裡喚醒身體，維持自律。

▲戶外無邊際泳池特別為溫水，即便在秋冬時節，也能舒適地享受被群山環抱的戲水樂趣。

▲與青山伴游，每一次划水，都像是與這片壯麗地景的深呼吸對話。

▲溫潤的木質格柵與暖色燈光，讓冰冷的健身空間多了一份溫度。

▲有氧區配備多台Life Fitness跑步機，操作介面直覺流暢，讓住客在度假期間也能維持日常的心肺訓練習慣。

▲提供的設備都很新，器材也很順手，對於有運動習慣的人來說非常加分。

餐飲巡禮：接底氣的奢華與創意的微醺

在餐飲方面，金山洲際展現了用心選品與轉化能力。

早餐在「嶼（Yu）全日餐廳」享用。一抬頭就能看見天花板上垂掛著轉化自北海岸「蹦火仔」文化的捕小管船集魚燈設計，非常有特色。菜色方面，飯店直接把金山排隊名店搬進來了！像是口感Ｑ彈的「金山芋圓王」，還有滑嫩清香的「山水仙草布丁」，不用出門排隊就能優雅吃到，再配上一杯現調的氣泡酒，這頓早餐誠意十足。

▲我喜歡設計師把傳統的集魚燈轉化成摩登的吊燈，讓你在吃早餐的時候，也能感受到濃濃的金山漁村風情。

▲看著廚師專注地製作鬆餅，那撲鼻而來的蛋奶香氣，是早晨幸福的號角。

▲在「嶼」餐廳的晨光中，用一杯現調的氣泡酒開啟美好的一天。

在此也有一點小小的觀察與分享，想寫給同樣對細節敏感的朋友。或許是因為剛開幕不久，加上金山地理位置偏遠，飯店在人力招募上確實面臨全台灣服務業共同的缺工挑戰。用餐過程中，你可能會感覺到部分服務人員稍微生嫩了一些，節奏或許還沒那麼行雲流水。但可以放心的是，他們的態度都非常好，那份想把事情做好的熱忱是感受得到的。我相信給他們一點時間磨合，未來的服務細膩度會越來越好。瑕不掩瑜，這依然是一頓讓人心滿意足的早餐。

▲除了西式鬆餅、歐姆蛋外，更直接將「金山芋圓王」與「山水仙草布丁」等在地名店搬上餐檯，誠意十足。

▲我的早餐胃，終究還是要留給一碗熱騰騰的清粥小菜，肉鬆、筍絲、脆瓜，平凡卻是無可取代的美味。

▲這裡的現打果汁很有誠意，不是那種濃縮還原的，早起喝一杯西芹胡蘿蔔汁，感覺整個人都清爽了起來！

▲在充滿藝術氣息的空間裡細嚼慢嚥，感受在地食材的鮮甜。

至於晚餐部分，由於造訪當時飯店剛開幕不久，全日餐廳尚未全面提供半自助晚餐（目前已開放），因此我選擇在氛圍微醺放鬆的「潮 Shio」酒吧餐廳享用，倒也收穫不少驚喜。這裡的菜色將在地食材玩得很時髦。開胃菜首推「健康養生沙拉搭配金山三寶」，直接使用了金山招牌的地瓜、芋頭與筊白筍，咬下去的爽脆與清甜，是產地直送才有的底氣。而「酥炸辣辣拉絲鴨肉餛飩」也有意思，將鹽水鴨結合濃郁起司與墨西哥辣椒，外酥內嫩又爆漿。還有把整座漁港鮮甜都放進去的「龜吼漁港辣魚海鮮湯」，不僅份量豪邁驚人，湯頭更是吸飽各式海鮮精華，每一口都喝得到來自北海岸的鮮美，暖胃又暖心。

▲「潮 Shio」酒吧餐廳空間設計沉穩時尚，透過燈光營造出放鬆氛圍，除了提供創意在地料理，也是晚餐後小酌一杯的最佳去處。

▲光看這個擺盤就被震撼到了！不愧是鄰近龜吼漁港，海鮮的新鮮度沒話說，湯頭鮮美濃郁，每一口都是來自大海的直球對決。

▲痛風等級的享受，來到金山絕對不能錯過。

▲土地的甜味是騙不了人的，咬下爽脆的筊白筍與綿密的地瓜，口中散發出的自然清香，是金山這片土地給予旅人最純粹的禮物。

▲這道菜非常有意思！原本以為只是普通的炸餛飩，結果一咬開，鴨肉的鹹香混著起司流出來，還帶點微辣，非常適合作為下酒菜。

當然，最讓我印象深刻的是那碗定價$1,280的「整隻牛小排精燉牛肉麵」，主廚霸氣放入整隻帶骨牛小排，肉質燉得軟嫩入味，湯頭鮮美，視覺與味覺都極具衝擊力，絕對是目前我吃過最狂的牛肉麵。

另外值得一提的是，備受期待的行政酒廊目前尚未營運，預計將於2026年初開放，這也成了我未來再訪新北北海溫泉洲際的最佳理由。

▲雖然要價不菲，但這肉質真的沒話說，搭配鮮美湯頭與勁道麵條，展現飯店餐飲的水準。

▲看到這跟臉差不多大的帶骨牛小排，嘴角忍不住上揚。

地理優勢：10分鐘的黃金旅遊圈

入住這裡，我深刻體會到飯店選址的優越。如果說飯店入口處的朱銘太極作品是一首序曲，那麼開車10分鐘就能抵達的「朱銘美術館」，就是這趟旅程的藝術正章。

飯店恰好座落於北海岸人文旅遊的樞紐位置。早晨在美術館跟著大師作品伸展肢體，午後去法鼓山聆聽溪水尋求寧靜，傍晚再轉個彎去金山老街感受在地煙火氣。不用趕行程，把這些體驗慢慢鋪陳在三天兩夜的時光裡，最後回到飯店泡那一池暖呼呼的湯，這才是完美的金山慢旅。

▲飯店距離「朱銘美術館」僅需10分鐘車程，旅人可以悠閒地漫步於戶外園區，近距離欣賞太極系列的磅礴氣向。

▲朱銘美術館最棒的地方就在於它的親近感，隨時都能融入作品中互動，隨手一拍都是這趟旅程最有趣的記憶點。

同場加映：享魚路

如果想在飯店外尋找在地滋味，推薦開車不遠處、位於磺港路上的「享魚路」。這是一間由返鄉青年團隊「浪金山」創立的小店，創辦人培根來自台中，卻因愛上這片土地而留下來奮鬥。這裡的午魚一夜干烤得皮脆肉嫩，薑爆小卷更是鮮甜下飯。每一口，都吃得到年輕人對這片土地的倔強與熱愛。

▲在充滿手繪溫度的空間裡，品嚐返鄉青年用心料理的滋味。

▲「午魚一夜干」烤工了得，外皮酥脆焦香，肉質依然保有豐富油脂與細緻口感，是來到「享魚路」的必點菜色。

▲「薑爆小卷」選用在地新鮮漁獲，以大火薑爆方式鎖住鮮度，小卷口感彈牙，醬香濃郁，是一道非常下飯的在地料理。

遇見國際級的視野

這趟旅程的最後，我想談談撐起這間飯店的靈魂人物。

從派駐基地到正式開幕，短短7個月就能交出這麼漂亮的成績單，我要衷心恭喜老友Sarah Lin（林欣怡）成為台灣洲際酒店品牌首位女性總經理。從疫情期間的新竹英迪格、台南大員皇冠假日酒店，到如今帶領新北北海溫泉洲際酒店開幕，她一路展現了穩定而細緻的領導風格。

相信有洲際品牌的進駐，加上Sarah的帶領，未來的金山，乃至整個水金九觀光圈的國際能見度，肯定會被推往更高一層。這趟金山之旅，有溫泉的療癒、美食的驚豔，更有對老友成就的感動，非常值得期待！

▲恭喜總經理Sarah，在短短7個月，帶領團隊完成了飯店開幕的高難度任務，展現卓越領導力。

▲在飯店裡竟然藏著這樣一座讓人屏息的婚禮教堂《泉曦》，挑高10米的恢弘氣勢，配上大面落地窗引入的自然天光，讓這裡充滿了神聖的通透感。

▲強強聯手，這天飯店超熱鬧，遇到保時捷來辦車主活動。

/ Info. /

新北北海溫泉洲際酒店 InterContinental New Taipei Hot Spring

官網｜臉書

地址：新北市金山區環金路210號

電話：(02) 24983399