柔霧彩妝更輕盈、貼膚！裘莉展演性感紅唇　女王氣場狂開

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雖然水光感妝容當道，但是柔霧單品依舊很受到部分群眾喜愛，近期在底妝或是唇彩上，都有不少霧面妝感的單品上新，喜歡清爽感妝容的人，一定會挑到鍾意好物。

＃媚比琳 裸霧光持久水粉底

針對舊款粉底再度進化，裸霧光持久水粉底全新添加珍珠薄光粉體，比起過往質地更輕盈54%，不只塗抹起來更清爽，超貼膚的質感更是讓肌膚宛如沒上妝一般，打造極自然修飾瑕疵，空氣感鎖妝科技更可以持續一整天持久，多重保濕因子加持使用起來柔潤不乾燥。

＃TOM FORD 超模黑跟霧光唇膏

掌握女性性感靈魂的TOM FORD從2026秋冬時裝秀場汲取靈感，推出全新超模黑跟霧光唇膏，跟過去打造的細管緞光妝效大不相同，10種不同色選搭配柔焦霧化科技，一抹創造細緻奢華的唇妝效果，全球代言人安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）更搶先演繹魅惑紅唇妝容，女神氣場狂開。

＃1028 濾鏡光恆久輕粉底

1028近年出新品速度簡直超神，在年末也迎來各種小物的全方位更新，濾鏡光恆久輕粉底就新增了瓷白色選，讓肌膚更白皙的女性可以買到更適合自己的單品，輕潤質地不僅塗抹到肌膚不會有厚重感，更是添加維他命B6、B3、B5等配方，柔焦瑕疵同時呵護美肌。