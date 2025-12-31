跨年倒數亮點！玩具總動員全員躍上101　3分鐘光雕致敬台灣英雄

fb ig video search mobile ETtoday

▲2026跨年夜台北101光雕秀。（圖／翻攝台北101官網）

▲2026跨年夜台北101光雕秀，將致敬台灣英雄。（圖／翻攝台北101官網）

記者蔡惠如／綜合報導

今晚就是 12／31 跨年夜，備受矚目的台北 101 跨年大秀除了璀璨煙火，今年的光雕投影內容更將迎來最高潮，包括迪士尼皮克斯《玩具總動員》的所有角色將同時現身，更安排了長達 3 分鐘的「台灣隱形英雄」影片，向各行各業默默付出的台灣人致敬，陪伴民眾在感動與歡笑中迎接 2026 年 。

▲2026跨年夜台北101光雕秀。（圖／翻攝台北101官網）

《玩具總動員》全員到齊　煙火施放後別急著走
為了慶祝《玩具總動員》30 周年，台北 101 自耶誕節起便陸續透過光雕讓胡迪、巴斯光年等角色輪番登場。而今晚的跨年夜將是「全員大集合」的重頭戲，包括熊抱哥、三眼怪、牧羊女寶貝等經典角色都將同時以光雕投影形式躍上摩天大樓，並打出「Are you ready for 2026」、「Farewell to 2025」等字樣，將節慶氣氛推向最高點 。

▲2026跨年夜台北101光雕秀。（圖／翻攝台北101官網）

「台灣隱形英雄」光雕　致敬奧運國手與日常職人
除了可愛的動畫角色，今年光雕秀的一大淚點則在於 3 分鐘長的「台灣隱形英雄」主題影片。影片將鏡頭對準深夜仍在工作的上班族、清晨清掃街道的清潔員，以及守護全民安全的警消醫護，象徵每個人都是自己生命故事裡的英雄。

隨後將展現台灣在世界舞台上的體育成就，畫面中將出現棒球、拔河、拳擊、游泳與電競等項目的精彩瞬間，展現台灣人永不放棄的精神；最後則以 AI 科技與創新為主題，呈現台灣在智慧世代的重要角色，象徵邁向未來的嶄新篇章 。

▲2026跨年夜台北101光雕秀。（圖／翻攝台北101官網）

而今年民眾在欣賞完跨年煙火後，台北 101 表示煙火結束後將有「驚喜彩蛋」，英姿煥發的角色「卡蹦公爵（Duke Caboom）」將帥氣亮相，為 2026 年的第一刻帶來最震撼的祝福，讓整個信義區化身為大型童趣舞台 。

百貨跨年餐廳10天前就額滿
新光三越信義新天地表示，12／31 當天的跨年慶，館內總計有 14 家延長營業，包括 11 間餐廳與 3 間酒吧)，最晚營業至凌晨 3 點，在半個月前 9 成以上位子都已都訂滿，目前館內餐廳在跨年夜首輪餐期還有些許零星位子可洽詢，建議可先電話詢問。而首度參加跨年夜的DREAM PLAZA的星巴克典藏旗艦店，其跨年派對目前仍有席次，提供金星會員用500顆星兌換入場。

台北101, 2026跨年, 跨年煙火, 玩具總動員, 台灣隱形英雄, 光雕秀, 迪士尼, 皮克斯, 胡迪, 巴斯光年, 信義區跨年, SPARK101

