只能說星巴克跑很快！馬年系列1／5開賣　「抱抱招財貓提袋」馬上開運

記者蔡惠如／綜合報導

迎接2026年，星巴克在2025年倒數時宣布於明年 1／5 推出「馬年限定商品系列」，超前部署一馬當先。為呼應 2026 年是天干地支中的「丙午年」（亦稱為木馬年），今年的設計除了傳統大紅大紫風格，還有清新的「湖水綠」與溫柔的「櫻花粉」為主色調，不僅視覺上減齡，更帶有一種初春的療癒氣息。

星巴克馬年系列運用象徵自然的綠色調，結合盛開的櫻花元素，打造出「馬年大吉」、「金馬獻寶」等主題杯款 。不同於以往生肖杯，本次設計走的是童趣與藝術感並存的路線，像是馬兒在櫻花樹下奔跑，或是結合傳統民俗玩具風格的線條，都讓保溫瓶與馬克杯成為辦公桌上最時髦的開運小物。除了杯子，星巴克熊 Bearista 也換上了應景的馬年裝扮，呆萌模樣絕對能融化人心 。

而同步登場的「抱抱招財貓」系列絕對會讓貓奴們失心瘋。星巴克這次巧妙結合了招財貓與橘貓的形象，推出了一系列以「平安」與「吉」為主題的生活小物 。其中各式針織提袋更是結合日常應用，包括「淺卡其抱抱招財貓針織提袋」與「深紅招財貓針織提袋」，裝便當或隨身包包剛剛好，袋子上大大的橘貓手拿金幣的模樣，彷彿隨時都在幫主人「招財」 。立體的招財貓馬克杯，貓掌造型的杯蓋或立體浮雕設計，每次喝水都能被療癒 。

而受到不少女性青睞的包款也推新品，「卡其女神拼接提袋」與「黑色女神側背包」採用質感極佳的仿皮革材質，搭配簡約的拼接設計與經典女神 LOGO，展現出不輸精品包的高級感，無論是通勤或假日出遊都非常百搭。

2026 農曆馬年前夕，被譽為日本頂級蝦仙貝代表的「桂新堂」宣布空降台灣，推出三大馬年新春限量系列，包括以「干支 × 吉祥寓意 × 經典蝦味」為核心，將 2026 丙午年的生肖「馬」融入設計，結合了象徵不老長壽的「松」、代表成長的「竹」、以及生命力強韌的「梅」，象徵無事平安的富士山圖騰的「馬年限定和風蝦煎餅祝賀綜合禮盒」。

還有承襲品牌炙烤工藝、開袋能聞到鹽烤赤蝦香氣的「馬年限定赤蝦招福煎餅禮盒」，以及充滿冬日意象的「冬季限定綜合蝦煎餅禮盒」，包裝特別採用象徵化難為吉的「南天」，與代表幸福長壽的「福壽草」為主題，內含「暖桌貓」、「雪中遊戲」等童趣造型蝦餅，呈現冬季的溫暖與平安寓意。