日本神社太多不知道怎麼選？ 熱議「生日+血型」找到最適合神社

日本訪神社、景點眾多，不知道哪個更適合自己嗎？日本有個專屬「神社合盤」網站，只要輸入指定資料，就能獲得滿滿的神社推薦，象徵著該土地能夠旺你、讓人有滿滿能量，你去對了嗎？一起來看這個有趣的網站測驗！

日本「神社合盤」網站

仔細回想，是否有過第一次到某地，就莫名喜歡，甚至有似曾相識之感？抑或是，剛到不久就想趕緊離開，完全不想停留的經驗？日本「神社合盤網站」認為這是「有沒有從該土地獲得好運」的象徵，並將人分成5種屬性：空、土、水、火、風，藉此媒合神社地點是相剋或相容，進而推薦適合的神社、景點。

▲日本「神社合盤」網站。（圖／截圖自zokusei.mond.jp，下同）

而且測驗方法很簡單，只要輸入西元的出生年月日以及血型，就能在短短幾秒間獲得滿滿的神社推薦，甚至還有國外景點以及適合的配飾。以下也一起來看網站上對各屬性所對應的人格特質！

屬性：土

網站認為，該屬性的人蘊含著「耐心、堅忍及累積」的能量，與「忍耐力、持續力、累積力」深度連結，然而也相對固執、不靈活，因此客觀地看待事物至關重要。

屬性：水

水屬性擁有專注於「淨化力」的特性，能有效調整與控制過度旺盛的「火屬性能量」。水能載舟，亦能覆舟，因此水屬性也與「溫柔」與「冷酷」這類看似相反的特質相關。當能量失衡時，就無法發揮淨化、控制的能力。

屬性：火

擁有驅動「行動與思考」的卓越力量，腦子所想與身體行動雙併行，能很好的完成目標。據說也擁有有利於戀愛成功的能量，但若不持續努力、好好經營，容易曇花一現。

屬性：風

擁有「活化力」與「療癒力」，風沒有真正形體、肉眼不可見，因此難以精準選擇要影響的對象，但能啟動一切與風相關的事物，像是人際關係、各種情境中的氛圍等。

屬性：空

該能量比風更加輕盈，是五行當中最「通透」、最具滲透性的元素，具有極佳的穿透能力，無所不在的天空元素與萬物緊密相連。

