2026代表色「雲舞白」精品包包推薦　Jisoo、張員瑛同款溫柔簡單又高級

Pantone作為全球聞名的色彩權威機構，每年年底都會公布年度代表色，2025年的代表色為「摩卡慕斯色」色，具有身心健康、舒適和諧等撫慰人心的概念；而Pantone日前也正式公布了2026年代表色為11-4201 「Cloud Dancer 雲上舞白」，象徵著平靜的力量，鼓勵真正放鬆與專注，讓思緒漫遊，創意得以呼吸，為創新騰出空間。這種簡單又高雅的白色調，在穿搭上也是經常出現的百搭色系，本篇精選10款「雲朵白包包」推薦，款款都是秋冬必備！快往下參考看看，跟上2026代表色吧！

2026代表色「Cloud Dancer 雲上舞白」代表什麼？

Pantone 2026年代表色「Cloud Dancer 雲上舞白」，象徵在快速變動的時代裡，我們重新擁抱「靜」的力量。這抹輕盈、通透的白色像一張空白畫布，鼓勵人們放下舊有框架，為創意與新觀點騰出空間。它所營造的純淨氛圍，不只是視覺上的清爽，更是一種心靈上的整理，幫助我們遠離外界喧囂、回到專注與平衡。在追求簡約與自由思考的潮流下, Cloud Dancer彷彿帶來一份清晰承諾：以更柔和、更沉靜的方式，重新構想未來與自我。

▲2026代表色雲舞白。（圖／IG@pantone、@viewpointcolorstudio）

雲朵白精品包款推薦：DIOR Lady D-Joy中型包 奶白色（Jisoo同款）

DIOR的Lady D-Joy奶白色中型包是BLACKPINK成員Jisoo同款，霧奶白羊皮配上經典Cannage藤格紋，細節滿滿又不會過度張揚，淡金色D.I.O.R.吊飾更是優雅又耐看。包款附上皮革肩帶與金屬鍊帶，手提、肩背、斜背都好搭，無論日常上班或精緻約會都能撐起整套造型。容量表現也很剛好，放手機、卡片、小物完全沒問題。整體就是那種看似低調、卻越看越高級的精品包。

▲Jisoo將Lady D-Joy奶白色中型包掛上Kitty娃娃吊飾。（圖／IG@sooyaaa__）

▲DIOR Lady D-Joy中型包 奶白色，NT$175,000。（圖／DIOR）

雲朵白精品包款推薦：YSL LE 5 À 7滑面皮革迷你手袋 復古白色（Rosé 同款）

YSL的LE 5 À 7是BLACKPINK成員Rosé同款，以滑面小牛皮打造，質感光滑細膩，又帶點復古奶白色調，整體氣質柔和又高雅。它保留了經典簡約輪廓與標誌性Saint Laurent Cassandre金屬扣，兼具質感與實用性。尺寸精巧，非常適合放手機、錢包、唇膏等必備小物，是外出、約會、城市通勤都百搭的款式。

▲Rosé。（圖／IG@roses_are_rosie）

▲YSL LE 5 À 7滑面皮革迷你手袋，NT$54,220。（圖／YSL）

雲朵白精品包款推薦：Miu Miu Matelassé 納帕軟皮掛肩袋（張員瑛同款）

Miu Miu的Matelassé納帕軟皮掛肩袋，曾出現在品牌代言人張員瑛的私服搭配中！Matelassé納帕軟皮掛肩袋，採用品牌標誌性的Matelassé工藝，以柔軟納帕皮革打造出立體絎縫質感，讓整體包型看起來既有份量又不沉重，貼近身形卻能保有優雅輪廓。且附了可拆除鏈條與可調校皮革肩帶，讓你能肩背、斜背，甚至手提都百搭；容量適中，適合放手機、錢包與幾樣日常小物，對通勤、約會、城市出遊都超方便。

▲張員瑛。（圖IG@for_everyoung10）

▲Miu Miu Matelassé 納帕軟皮掛肩袋，NT$72,000。（圖／miu miu）

雲朵白精品包款推薦：LOUIS VUITTON Bundle 手袋 奶油色

Louis Vuitton的Bundle手袋，使用品牌經典的Monogram Empreinte小牛皮，表面質感細膩柔軟，溫柔的奶油白色搭配金色五金與抽繩鏈條設計，細節中散發奢華感，整體不張揚卻氣場十足。且有兩種攜帶方式：雙手提把讓你優雅手提，或是可拆式、可調整長度的肩背／斜背背帶，讓你隨日常穿搭自由切換，從通勤到約會都好搭。整體容量適中，放得下手機、小錢包、鑰匙、唇膏等日常必需品。

▲LOUIS VUITTON Bundle，NT$99,500。（圖／LOUIS VUITTON）

雲朵白精品包款推薦：Prada Aimée 大號皮革肩背袋

Prada的Aimée大號皮革肩背袋，採柔軟小牛皮搭配純淨奶白色調，低調卻充滿質感。包型線條簡潔，搭配金屬Logo五金細節，散發出優雅氣場。大容量設計，手機、錢包、化妝品都能輕鬆放入，肩帶可調整長度，手提、肩背或斜背都好駕馭，通勤、約會或日常外出都百搭。整體造型溫柔又有存在感，沒有過多裝飾卻質感滿分，整體低調奢華，能輕鬆提升整體造型質感。

▲Prada Aimée 大號皮革肩背袋，NT$130,000。（圖／Prada）

雲朵白精品包款推薦：CELINE TEEN CELINE LULU 手袋 奶白色

CELINE的TEEN LULU奶白色手袋，用柔軟粒面小牛皮，帶著微霧感的奶白色，低調卻超有質感，給人一種溫柔又優雅的氛圍。迷你尺寸設計，手提、肩背或斜背都能輕鬆駕馭，容量剛好放手機、錢包和幾樣日常小物，日常通勤或約會都很適合。包型圓潤柔和，沒有浮誇裝飾，細節處又展現品牌精緻工藝，散發「安靜奢華」感。整體既輕巧又有存在感，是想要低調奢華又百搭的雲朵白精品包首選。

▲CELINE TEEN CELINE LULU 手袋，NT$63,000。（圖／CELINE）

雲朵白精品包款推薦：Polo ID 迷你皮製單肩包 象牙白

RALPH LAUREN的這款迷你皮製單肩包，採用象牙白全粒面皮革，包身線條柔和流暢，並配有金屬徽章與品牌標誌的Pony小馬剪影五金，細節有別緻感，帶著一種清新、低調卻有質感的氣質。包款以雙隔層馬鞍造型設計，靈感源自馬術美學，有點復古感但比肩背包輕巧，也可轉成新月形手拿包，靈活度很高，且為拉鍊設計，不用擔心東西會掉出來。

▲Polo ID 迷你皮製單肩包，NT$16,880。（圖／RALPH LAUREN）

雲朵白精品包款推薦：TORY BURCH KIRA 小型菱格絎縫兩用肩背包（Warm White）

TORY BURCH的KIRA小型菱格絎縫兩用肩背包，採用柔軟納帕皮革，經典菱格絎縫設計有如「枕頭感」般蓬鬆質感，搭配品牌標誌性Double T金屬飾牌，細節滿分。且包體既可以雙鏈肩背，也可以調整成斜背或側背，靈活應對上班、逛街、約會等不同場合。尺寸適中，剛好能裝下手機、錢包、鑰匙、唇膏等日常必需品。整體來說，KIRA Warm White就是那種不張揚、優雅又有氣場的包。

▲TORY BURCH KIRA 小型菱格絎縫兩用肩背包，NT$25,700。（圖／TORY BURCH）

雲朵白精品包款推薦：BOTTEGA VENETA Basket（Sea salt）

BOTTEGA VENETA的Basket手袋Sea salt色，為柔和奶油白色調，像雲朵般輕盈低調，瞬間提升整體穿搭質感。包體則用經典Basket編織輪廓搭配高級皮革，線條簡潔流暢，低調卻充滿設計感。大容量設計實用又好搭，日常通勤、約會或週末出遊都能輕鬆駕馭。整體沒有多餘裝飾，卻散發細膩奢華感，彷彿一抹柔光點亮造型。

▲BOTTEGA VENETA Basket，NT$156,800。（圖／BOTTEGA VENETA）

雲朵白精品包款推薦：COACH HADLEY 迷你斜背手袋 粉筆白色

這款COACH Hadley迷你斜背包粉筆白色，整體散發柔和、低調卻不失質感的雲朵白氛圍。包身使用粒面皮革搭配品牌經典馬車Logo五金，簡約中帶著一點復古韻味。包款小巧輕盈，非常適合日常斜背、肩背，容量剛好能放手機、錢包、鑰匙與唇膏等必備物品。可調式肩背帶讓你隨心切換斜背、肩背模式，從通勤到約會、城市日常都能百搭。

▲COACH HADLEY 迷你斜背手袋，NT$12,800。（圖／COACH）

