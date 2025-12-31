fb ig video search mobile ETtoday

冬季地板越拖越臭？石頭科技洗地機「用泡沫解決」售價不到1.6萬

>

▲Roborock石頭科技泡沫洗地機F25 ACE Pro。（圖／品牌提供）

▲Roborock石頭科技泡沫洗地機F25 ACE Pro。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

冬季濕冷讓居家環境容易殘留異味，特別是飼養寵物的家庭，更常面臨「越清越臭」的清潔困擾。看準年末清潔需求，Roborock 石頭科技推出泡沫洗地機 F25 ACE Pro，主打以超微泡沫洗地技術同步處理地面污漬與異味，並搭配年末優惠檔期，早鳥價不到1.6萬元就能帶回家。

看準毛孩家庭在冬季清潔上的痛點，Roborock 石頭科技推出全新泡沫洗地機 F25 ACE Pro，主打以「超微能量泡沫」處理地面污漬與異味，搭配吸拖同步設計，主打從清潔源頭改善氣味殘留問題，讓潮濕季節的居家環境更容易維持清新狀態。

▲Roborock石頭科技泡沫洗地機F25 ACE Pro。（圖／品牌提供）

F25 ACE Pro 特色在於 JetFoaming 超微能量泡沫洗地技術，能將少量泡沫清潔液轉化為大量微米級綿密泡沫，號稱可迅速附著並分解地面上的黏著型污垢與異味來源。針對寵物家庭常見的尿漬、嘔吐物或油膩殘留，泡沫可先行分解，再由機器即時清理，減少氣味停留在地面的時間。

搭載 25,000Pa 規格吸力與 30N 下壓設計，能同步處理乾濕垃圾與毛髮，搭配 AI 全向助力輪，讓推拉時較省力，考量毛孩健康，也強調泡沫清潔液採用溫和配方，不含酒精、甲醛與漂白劑等成分，並通過 TÜV 南德母嬰級潔淨與寵物友好認證。

▲Roborock石頭科技泡沫洗地機F25 ACE Pro。（圖／品牌提供）

透過汙水箱內建抗菌除臭模組，降低汙水累積後產生異味的機率；清潔結束後，滾刷則可進行 95 度 C 高溫正反搓洗，且提供熱風烘乾模式，減少潮濕發霉與下次使用時的異味回滲情況。內建雙重鯊齒零纏繞設計，減少針對寵物毛髮容易纏繞的問題。

▲Roborock石頭科技泡沫洗地機F25 ACE Pro。（圖／品牌提供）

配合年末除舊佈新需求，石頭科技推出限時優惠方案。自 1／6 起於官方通路早鳥優惠價 15,688 元，活動期間下單可獲得限量泡沫清潔液、專用滾刷與濾網組合贈品。

英國家電品牌Dyson近期話題不斷地「筆型吸塵器PencilVac Fluffycones」，也在台灣正式開賣，以筆直輕巧的風格亮相，機身僅重1公斤，使用者打掃時終於能把肩頭重擔減輕了。

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

「筆型吸塵器」PencilVac 內建 Dyson 史上最小最快的 Hyperdymium 馬達，直徑僅 28 毫米，長得就像一支細細的筆，支援每分鐘 14 萬的轉速，強調在筆直輕量的外型下，可維持強勁吸力，其設計特別適合日常隨手清潔，包括書架角落落塵、沙發縫隙，或煮飯後廚房地板上的碎屑，都能快速處理。「PencilVac Fluffycones」鉛筆吸塵器在台已經上市，官方定價為 21,900 元。

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Roborock 石頭科技, 泡沫洗地機, F25 ACE Pro, 毛孩家庭, 寵物清潔, 地面異味, 冬季清潔, 洗地機推薦, 年末清潔優惠, 早鳥價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

蔡依林大巨蛋演唱會天價造型曝光！7戰袍性感蛇姬、野性羽翼　視覺張力拉滿 亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫 營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！ 最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸 交往前先看清楚！「5個基準」判斷對方值不值得走下去 GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看 安格斯12星座一周運勢12／29-2026／1／4　雙魚愛情友情左右為難

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面