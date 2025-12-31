冬季地板越拖越臭？石頭科技洗地機「用泡沫解決」售價不到1.6萬

▲Roborock石頭科技泡沫洗地機F25 ACE Pro。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

冬季濕冷讓居家環境容易殘留異味，特別是飼養寵物的家庭，更常面臨「越清越臭」的清潔困擾。看準年末清潔需求，Roborock 石頭科技推出泡沫洗地機 F25 ACE Pro，主打以超微泡沫洗地技術同步處理地面污漬與異味，並搭配年末優惠檔期，早鳥價不到1.6萬元就能帶回家。

看準毛孩家庭在冬季清潔上的痛點，Roborock 石頭科技推出全新泡沫洗地機 F25 ACE Pro，主打以「超微能量泡沫」處理地面污漬與異味，搭配吸拖同步設計，主打從清潔源頭改善氣味殘留問題，讓潮濕季節的居家環境更容易維持清新狀態。

F25 ACE Pro 特色在於 JetFoaming 超微能量泡沫洗地技術，能將少量泡沫清潔液轉化為大量微米級綿密泡沫，號稱可迅速附著並分解地面上的黏著型污垢與異味來源。針對寵物家庭常見的尿漬、嘔吐物或油膩殘留，泡沫可先行分解，再由機器即時清理，減少氣味停留在地面的時間。

搭載 25,000Pa 規格吸力與 30N 下壓設計，能同步處理乾濕垃圾與毛髮，搭配 AI 全向助力輪，讓推拉時較省力，考量毛孩健康，也強調泡沫清潔液採用溫和配方，不含酒精、甲醛與漂白劑等成分，並通過 TÜV 南德母嬰級潔淨與寵物友好認證。

透過汙水箱內建抗菌除臭模組，降低汙水累積後產生異味的機率；清潔結束後，滾刷則可進行 95 度 C 高溫正反搓洗，且提供熱風烘乾模式，減少潮濕發霉與下次使用時的異味回滲情況。內建雙重鯊齒零纏繞設計，減少針對寵物毛髮容易纏繞的問題。

配合年末除舊佈新需求，石頭科技推出限時優惠方案。自 1／6 起於官方通路早鳥優惠價 15,688 元，活動期間下單可獲得限量泡沫清潔液、專用滾刷與濾網組合贈品。

英國家電品牌Dyson近期話題不斷地「筆型吸塵器PencilVac Fluffycones」，也在台灣正式開賣，以筆直輕巧的風格亮相，機身僅重1公斤，使用者打掃時終於能把肩頭重擔減輕了。

「筆型吸塵器」PencilVac 內建 Dyson 史上最小最快的 Hyperdymium 馬達，直徑僅 28 毫米，長得就像一支細細的筆，支援每分鐘 14 萬的轉速，強調在筆直輕量的外型下，可維持強勁吸力，其設計特別適合日常隨手清潔，包括書架角落落塵、沙發縫隙，或煮飯後廚房地板上的碎屑，都能快速處理。「PencilVac Fluffycones」鉛筆吸塵器在台已經上市，官方定價為 21,900 元。