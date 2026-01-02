肌膚乾燥別怪乳液！ 洗澡後3分鐘內塗　保濕效果翻倍

▲想要保濕有感，塗抹乳液時機很重要。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

冬季氣溫下降、濕度降低，加上熱水洗澡與暖氣使用，肌膚水分流失速度明顯加快，許多人明明天天擦乳液，卻還是覺得又乾又癢。其實，問題往往不在乳液的問題，而是「塗的時機與方法不對」。其實只要掌握幾個關鍵技巧，就能讓乳液的保濕效果大幅提升，真正改善冬季乾燥困擾。

#洗完澡3分鐘內塗，效果最好

洗澡後皮膚表面仍保有微量水分，此時立刻塗乳液，可以把水分鎖在角質層中，保濕效果遠勝於皮膚全乾後才補擦。建議洗完澡先輕拍水分，不要完全擦乾，再全身塗抹乳液。

#少量多次，比一次厚擦更有效

很多人習慣一次擠很多乳液，但肌膚吸收有限，反而容易黏膩。建議分區塗抹，像手臂、腿部、腹部依序進行，若特別乾燥的部位，像是手肘和腳踝，可以再補一層。

#搭配按摩，提升吸收力

塗乳液時輕柔按摩，不只能促進吸收，還能改善冬天循環差導致的乾燥與暗沉。方向以「由下往上、由內往外」為原則，避免來回用力摩擦，以免破壞皮膚屏障。

#依乾燥程度調整配方

冬天不是一定要用最厚重的乳霜，而是要「用對」。輕微乾燥可選擇乳液型，乾燥明顯或脫屑者，夜間可改用乳霜或在乳液後疊加油類產品，加強鎖水。

#手部與腳部要特別照顧

手洗得勤、腳部循環差，往往是最乾的地方。建議睡前厚敷乳霜，再戴棉手套或襪子，隔天乾裂感會明顯改善。