《一吻爆炸》8金句：真正的愛情當然存在，只是有些人沒能一直守護到最後

記者鮑璿安／綜合報導

張基龍、安恩真主演的韓劇《一吻爆炸》由《千元律師》金宰賢導演操刀，並找來《雙甲路邊攤》、《現在開始是Showtime！》河贇我、太景敏兩位編劇聯手打造。劇情聚焦一名為了生計不得不偽裝成已婚媽媽的單身女子，意外與部門組長擦出火花，展開一段讓人又笑又痛的爆笑心動羅曼史。當中的台詞也充滿看點，一起來看看！

1. 一個吻，就是兩個靈魂交織，合二為一，就像硝酸和硫酸結合在一起，像是炸藥一樣。

2. 真正的愛情當然存在，絕對存在，只是也有些人沒能一直守護愛情到最後。

3. 我喜歡你開朗可愛的樣子，但其實是我把自暴自棄當成了開朗，把幼稚當成了可愛。

4. 成為一個沒有陰影的人固然重要，但我希望你成長為懂得樹蔭有多珍貴的人。

5. 能全心全意地愛一個人是多麼幸運的事，人生中這樣的事並不多，你要是也愛上一個人，就別讓你的自尊心礙事，要好好享受，讓自己沉浸在對這人的愛裡。

6. 正因為我們認識太久了，我不想失去離我最近，最珍貴的人。

7. 你很主動，總是充滿好奇心，你對好奇的事情會親自去確認，這點很值得欽佩。我只是在告訴你，我為什麼喜歡你。

8. 組長有時候真的很像我的爸爸，我爸爸以前是計程車司機，小時候每當我遇到麻煩，他就會像鬼怪一樣出現，下雨天的時候他就會突然拿著傘出現，如果我受傷了他就會突然出現，背上我帶我去治療，就好像我們有心靈感應一樣。組長也是這樣，就算是現在你也在我身邊。

韓劇, 愛情喜劇, 張基龍, 金宰賢, 心動故事

