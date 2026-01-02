樂扣樂扣ＸDINOTAENG聯名登場　用呆萌吸管杯、便當盒開啟療癒新年

fb ig video search mobile ETtoday

記者蔡惠如／綜合報導

居家品牌樂扣樂扣 LocknLock 在 2026 年一開始，與韓國人氣 IP「DINOTAENG 呆萌町」合作，推出台灣限定首發的「ONE MORE BITE」聯名系列 。總是充滿幹勁的短尾矮袋鼠 QUOKKA 和他的好夥伴 BOBO，全都跳上了隨行杯與便當盒，要用他們招牌的呆萌表情，陪你度過每一個需要療癒的辦公室日常。

聯名系列提供吸管杯、隨行杯、保溫杯、萬用提袋與便當盒商品，包括為了「咀嚼系」飲料設計的 DINOTAENG呆萌町嚼對FUN飲吸管杯，居有 750ml 大容量什麼都裝得下，搭配 360 度寬口徑搖搖吸管，吸珍珠或吃椰果都沒問題，Tritan 材質更輕盈，還可以把喜歡的吊飾掛在杯蓋上，展現個人風格，售價 889 元。

具有隱形提把和防燙矽膠環，大小剛好能放進車內的置杯架的 DINOTAENG呆萌町清新手提耐熱玻璃隨行杯，生活使用上多元又便利，售價 599 元 ；喜歡溫潤手感的人，奶油配色的 DINOTAENG呆萌町簡約彈蓋保溫杯，則有一鍵彈蓋設計，單手就能優雅喝水，售價 899 元。

此外，覺得玻璃便當盒太重的使用者，該系列的 DINOTAENG呆萌町可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒，採用分離式設計，內層是 304 不鏽鋼，可以直接進微波爐加熱，外層則是 PP 材質防燙手 ，輕巧好帶又不用擔心打破，售價 599 元至 685 元。

星巴克將 1／5 推出「馬年限定商品系列」，為呼應 2026 年是天干地支中的「丙午年」（亦稱為木馬年），今年的設計除了傳統大紅大紫風格，還有清新的「湖水綠」與溫柔的「櫻花粉」為主色調，不僅視覺上減齡，更帶有一種初春的療癒氣息。

星巴克馬年系列運用象徵自然的綠色調，結合盛開的櫻花元素，打造出「馬年大吉」、「金馬獻寶」等主題杯款 。不同於以往生肖杯，本次設計走的是童趣與藝術感並存的路線，像是馬兒在櫻花樹下奔跑，或是結合傳統民俗玩具風格的線條，都讓保溫瓶與馬克杯成為辦公桌上最時髦的開運小物。除了杯子，星巴克熊 Bearista 也換上了應景的馬年裝扮，呆萌模樣絕對能融化人心 。

而同步登場的「抱抱招財貓」系列絕對會讓貓奴們失心瘋。星巴克這次巧妙結合了招財貓與橘貓的形象，推出了一系列以「平安」與「吉」為主題的生活小物 。其中各式針織提袋更是結合日常應用，包括「淺卡其抱抱招財貓針織提袋」與「深紅招財貓針織提袋」，裝便當或隨身包包剛剛好，袋子上大大的橘貓手拿金幣的模樣，彷彿隨時都在幫主人「招財」 。立體的招財貓馬克杯，貓掌造型的杯蓋或立體浮雕設計，每次喝水都能被療癒 。

呆萌町, 樂扣樂扣, 星巴克, 馬年系列, 招財貓

