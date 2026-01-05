CES 2026／LG首款家事機器人CLOiD現身　做早餐、摺衣服都能辦到

▲LG首款家事AI機器人CLOiD將於2026年CES登場。（圖／翻攝LG Electronics全球官網）

記者蔡惠如／綜合報導

你曾經夢想過這輩子再也不用親手摺衣服、或是早上醒來早餐已經熱騰騰地擺在桌上了嗎？在即將於美國拉斯維加斯登場的 CES 2026 消費電子展，LG Electronics 之前預告的家事機器人「LG CLOiD」終於要現身，正式宣告「零勞務家庭」的開端即將來臨。

根據 LG 官方在發表會前搶先釋出的資訊，這款機器人不再只是像掃地機器人那樣只能在地板移動，它擁有「人類的雙手」。

LG CLOiD 的最大亮點在於其模擬人類的硬體設計。它具備一個可升降的軀幹與兩條擁有多關節的機械手臂，每隻手臂都有類似人類肩膀、手肘與手腕的活動能力，手指甚至能獨立運作。這意味著它可以處理精細的家務動作。

官方透露的使用情境也相當令人期待，CLOiD 能在早晨自行從冰箱拿出牛奶，甚至將可頌麵包放入烤箱加熱；當一家人出門上班上課後，它會自動啟動洗衣機，並在衣服烘乾後，運用那雙靈巧的手臂完成最繁瑣的「摺衣服」與堆疊工作（真的是做家事者的夢想！）。

除了硬體突破，CLOiD 的大腦搭載最新的 Physical AI 技術。透過視覺語言模型（VLM），它能「看懂」家裡的環境與家電；再透過視覺語言行動（VLA），將看到的資訊轉化為實際的動作。簡單來說它不是一個冷冰冰的指令接收器，而是一個能理解你生活習慣的管家。它能辨識家中物體、操作家電開關，並透過頭部的螢幕與鏡頭與家人進行語音對話，甚至做出臉部表情互動。

CLOiD 也將完全整合進 LG 的 ThinQ 智慧家庭生態系中，成為移動式的 AI 中樞，能隨時調控家中的冷氣、空氣清淨機等設備，確保居家環境始終維持在最舒適的狀態。

LG 表示，開發這款機器人的終極目標，是為了讓人們從繁瑣的家務中解放，將時間花在更重要的人事物上。而細節將於台灣時間 1／6 凌晨 12 點舉行的全球發表會公布，屆時將有更多實機展示細節公開。