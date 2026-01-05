Jisoo演繹新年穿搭！Tommy Hilfiger皮外套＋學院風迷你短裙甜酷切換

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安 ／綜合報導

Jisoo又有全新美照來寵粉了！以TOMMY HILFIGER 全球品牌大使的身分出鏡，演繹嶄新2026 農曆新年限定系列，把馬年象徵的能量化作一套套既有節慶喜氣、又能日常穿出門的美式學院風。系列涵蓋男女裝，以重新演繹的 Polo 衫、百搭圓領上衣與俐落斜紋長褲為核心，在Jisoo加持下更加勸敗了。

▲▼ jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼ jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼ jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼ jisoo 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo又有全新美照來寵粉了！以TOMMY HILFIGER 全球品牌大使的身分出鏡，演繹 2026 農曆新年限定系列 。（圖／品牌提供）

Jisoo先以黑色皮革外套搭配斜紋迷你襯衫洋裝與及膝長靴，皮革的光澤感與長靴的修長比例，讓整體看起來俐落又有舞台感；另一套則走優雅學院路線，她換上象牙白絎縫外套與金色鈕扣，內搭紅白條紋針織 Polo，下身選黑色百褶迷你裙並搭配經典樂福鞋，讓新年穿搭不必過度隆重，也能穿得精緻、有精神。

除了全球推出的馬年系列外，TOMMY HILFIGER 也同步為亞太地區打造專屬的 2026 農曆新年限定系列，將品牌航海傳統融入節慶符碼，以「繩索造型 Logo」貫穿設計，並巧妙環繞馬蹄鐵圖騰，形成東西文化意象的混搭亮點。單品主打俐落 T 恤、柔軟針織衫與舒適開襟衫，完美融入生活日常。

同場加映

▲▼jisoo 。（圖／翻攝自官方IG）

▲Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，這次驚喜釋出第二波最新聯名「奶油焦糖」色系新款 。（圖／翻攝自官方IG）

▲▼ jisoo 。alo 。（圖／翻攝自品牌IG）

Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，而這次驚喜釋出第二波最新聯名！由Jisoo 本人親自演繹了「奶油焦糖」色系新款，溫柔的色澤搭配復古輪廓讓人一眼就愛上，鞋款將於 2026 年 1 月 7 日正式登場。從官方率先公開的形象照中可以看到，品牌代言人Jisoo 以一身純白連帽衛衣搭配短裙亮相，整體造型乾淨簡約卻很有份量感，寬鬆的衛衣讓視覺呈現自然慵懶的鬆弛感，短裙搭配白色中筒襪，讓鞋款成為最醒目的焦點。這回聯名新色選用 Caramel Cream 的焦糖奶油色調，介於淺咖啡與奶茶之間，溫潤柔和卻不失存在感，和冬季穿搭特別契合，也比粉色更好駕馭。

