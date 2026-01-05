社群爆紅成分：外泌體、PDRN一次擁有！開架就能買到的抗老神作

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

開架美妝可以自由試用，廣受女孩的喜愛，近期更是有不少品牌都推出話題成分的保養單品，不僅守住荷包，更可以讓肌膚水潤保濕，一抹有感。

＃未來美 REJUTIDE®麗珠肽新生乳，售價2080元

外泌體、PDRN成為保養話題成分，對於保濕修護擁有極佳的效果，因此被大批粉絲推薦；未來美也將院線級成分注入全新的REJUTIDE®麗珠肽新生乳，搭載高濃度REJUTIDE麗珠肽、20,000ppm鮭魚PDRN、6%高濃度菸鹼醯胺及牛奶外泌體，一瓶可以達到全方位養護潤澤，實現透亮光澤感肌膚。

＃肌研 H.A. Supreme緊緻撫紋精華，售價650元

以更專業的高機能修護為概念，日本製藥品牌樂敦打造全新的肌研高機能專研修護精華系列，以4重玻尿酸成分為核心，延伸出保濕、美白、抗老三款不同功效的保養單品，其中，緊緻撫紋精華再添加維他命A衍生物及5重胜肽，針對臉部肌膚細紋可以達到更有感的撫平。

＃BRIGIN媛生 超導儀微震抗皺緊緻A醇精華，售價1290元



透過新世代A醇成分，搭配高純濃5X抗老精華，對於臉部細紋鬆垮狀態提供緊緻拉提效果，不僅選用高濃度配方，更是在精華上搭配45°斜切冰沁導入儀，可以對於肌膚達到冰鎮安撫的效果，每天睡前花3分鐘塗抹並且拉提眼周、法令紋、嘴角等部位，高效逆齡。