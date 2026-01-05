fb ig video search mobile ETtoday

社群爆紅成分：外泌體、PDRN一次擁有！開架就能買到的抗老神作

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

開架美妝可以自由試用，廣受女孩的喜愛，近期更是有不少品牌都推出話題成分的保養單品，不僅守住荷包，更可以讓肌膚水潤保濕，一抹有感。

＃未來美 REJUTIDE®麗珠肽新生乳，售價2080元

未來美,肌研,BRIGIN,媛生,保養,抗老,開架,美妝。（圖／品牌提供）

外泌體、PDRN成為保養話題成分，對於保濕修護擁有極佳的效果，因此被大批粉絲推薦；未來美也將院線級成分注入全新的REJUTIDE®麗珠肽新生乳，搭載高濃度REJUTIDE麗珠肽、20,000ppm鮭魚PDRN、6%高濃度菸鹼醯胺及牛奶外泌體，一瓶可以達到全方位養護潤澤，實現透亮光澤感肌膚。

＃肌研 H.A. Supreme緊緻撫紋精華，售價650元

未來美,肌研,BRIGIN,媛生,保養,抗老,開架,美妝。（圖／品牌提供）

以更專業的高機能修護為概念，日本製藥品牌樂敦打造全新的肌研高機能專研修護精華系列，以4重玻尿酸成分為核心，延伸出保濕、美白、抗老三款不同功效的保養單品，其中，緊緻撫紋精華再添加維他命A衍生物及5重胜肽，針對臉部肌膚細紋可以達到更有感的撫平。

＃BRIGIN媛生 超導儀微震抗皺緊緻A醇精華，售價1290元

未來美,肌研,BRIGIN,媛生,保養,抗老,開架,美妝。（圖／品牌提供）

透過新世代A醇成分，搭配高純濃5X抗老精華，對於臉部細紋鬆垮狀態提供緊緻拉提效果，不僅選用高濃度配方，更是在精華上搭配45°斜切冰沁導入儀，可以對於肌膚達到冰鎮安撫的效果，每天睡前花3分鐘塗抹並且拉提眼周、法令紋、嘴角等部位，高效逆齡。

關鍵字：

未來美, 肌研, BRIGIN, 媛生, 保養, 抗老, 開架, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

ET Fashion

推薦閱讀

2026短髮範本！8款韓星「好整理短髮」範本一次看　IU、Karina都剪短

2026短髮範本！8款韓星「好整理短髮」範本一次看　IU、Karina都剪短

2026「木質花香調」香水10款推薦　網推「噴在衣服上很神」天氣變冷更適合

2026「木質花香調」香水10款推薦　網推「噴在衣服上很神」天氣變冷更適合

《黑白大廚》天菜主廚吐金句圈粉　戴52萬瑞士名錶秀型男品味

《黑白大廚》天菜主廚吐金句圈粉　戴52萬瑞士名錶秀型男品味

上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職 誰相信她已經61歲？張曼玉久違拍時尚大片　一出場就是高級時髦代名詞 美周記／安潔莉娜裘莉就用它！TOM FORD推出超模黑跟霧光唇膏 2026新年限定！Jo Malone送出1萬顆幸運香氛扭蛋 2026開工日！星巴克大杯以上買一送一　伯朗推會員好友分享優惠 職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索 2026錢包顏色推薦！開運色＆聚財的風水攻略一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面