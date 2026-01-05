跟冬季乾燥脫皮說掰掰！3款「迅速補水」保養推薦　滋潤秒有感

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

秋冬季節滋潤類型的單品擁有高需求，透過潤度提升的有感配方，不僅能夠舒緩乾燥不適，還可以加強臉部細紋撫平，全方位緊緻拉提，趁著天氣持續乾冷，以下保養新作立刻入手，享受肌膚浸潤的水嫩質感。

＃東森自然美 BIO UP奢養雙泌精華霜，售價3880元

蘭芝,東森自然美,BIO UP,DR.CINK,保濕,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

針對冬季肌膚需要滋潤彈力與修護的美容需求，東森自然美推出全新奢養雙泌精華霜，以生化脈衝外泌體為靈感核心，搭載EGT活膚因子麥角硫因，再結合科研乳酸菌胞外體成分以及高植萃能量配方，可以帶給肌膚更高效的修護能量，同時強化滋潤保濕效果，輕鬆與乾燥說掰掰。

＃DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水潤安瓶，售價890元

蘭芝,東森自然美,BIO UP,DR.CINK,保濕,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

神經醯胺可以說是穩膚重要的角色，同時還可以牢牢抓住水分，因此成為保養品熱門成分，DR.CINK以熱銷超過千萬條的日本米粹神經醯胺為基礎，打造全新米粹姬光神經醯胺水潤安瓶，運用2%米粹神經醯胺搭配日本糖蜜酒粕、女貞活膚素、山金車花精粹以及類維他命D、菸鹼醯胺等，一次完成鎖水補水的完整美肌鏈。

＃蘭芝 水酷修護保濕霜，售價1450元

蘭芝,東森自然美,BIO UP,DR.CINK,保濕,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

以水為品牌基礎概念，自2007年上市的水酷修護保濕霜，全球累計銷售量已超過1,700萬瓶，更創下每分鐘賣出5瓶的銷售紀錄，不僅質地輕盈，更能夠快速補水保濕，因此廣受女性喜愛，獨家1/2000類奈米等級的藍色玻尿酸、胜肽泛醇複合物，更是肌膚穩定水潤必備。

蘭芝, 東森自然美, BIO UP, DR.CINK, 保濕, 保養, 抗老

