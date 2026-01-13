2026 12星座年度運勢、幸運色解析　把好運穿在身上才是真時髦

fb ig video search mobile ETtoday

今年的幸運色，不只是流行色，更像是一組屬於每個星座的年度關鍵字，悄悄影響著你的穿搭氣場，以下，跟著編輯從12星座出發，看看2026年該把哪一種顏色穿上身，替生活開一點好運濾鏡！

12星座年度運勢 × 幸運色解析

牡羊座｜火焰紅

2026年的牡羊座，行動力被全面啟動，你會更清楚自己想要什麼，也更願意主動出擊，無論是工作新計畫，或人生方向的重新選擇，節奏都明顯加快，火焰紅象徵一種不再等待的狀態，提醒你把握當下。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

紅色適合放在視覺焦點位置，例如上衣、內搭或鞋款細節，能有效放大存在感，搭配米白、灰色或丹寧，可讓整體氣場果斷卻不過於強勢。

金牛座｜森林綠

2026年的金牛座，更在意生活的穩定感與長期價值，你會開始篩選真正值得投入的人事物，讓生活節奏慢下來，卻更加踏實，森林綠帶來的是一種安心、可靠的能量。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

低飽和的森林綠適合運用在針織、外套或包款上，營造不張揚卻有質感的風格，展現從容而成熟的生活狀態。

雙子座｜天空藍

2026年的雙子座，資訊與交流量大增，你會持續學習、對話與移動。天空藍讓思緒保持清晰，也替快速運轉的腦袋留出空間。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

天空藍襯衫、針織上衣或內搭單品，非常適合工作與社交場合，能自然傳遞聰明、好相處又不失專業的印象。

巨蟹座｜月光銀

2026年的巨蟹座，開始更重視情緒界線與內在平衡，你依然溫柔，但不再無條件付出，月光銀象徵的是一種被保護的柔軟力量。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

銀色光澤單品或精緻飾品，能替整體造型增添冷靜與優雅氣質，低調卻耐看。

獅子座｜帝王金

2026年獅子座的舞台自然出現，你不必刻意爭取，存在感本身就足夠亮眼，帝王金象徵收穫、自信與被肯定。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

以金屬感配件或細節點綴為主，避免全身金色，讓風格看起來更高級、有餘裕。

處女座｜海軍藍

2026年的處女座，重點在於整理與優化，你會重新調整生活結構，留下真正重要的部分，海軍藍會為你帶來穩定與秩序感。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

俐落剪裁的深藍單品適合日常與工作場合，能展現理性、專業卻不顯嚴肅的形象。

天秤座｜開心果綠

2026年的天秤座，開始重新定義人際關係中的「平衡」，你會更在意相處是否舒服，而非一味迎合，開心果綠象徵柔和卻有立場的狀態。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

將開心果綠運用在針織、內搭或配件上，搭配米白、淺灰等柔和色系，打造清新、耐看的優雅風格。

天蠍座｜深酒紅

2026年是天蠍座向內沉澱的一年，你會更清楚哪些該留、哪些該放下，深酒紅展現成熟、安靜卻強大的氣場。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

選擇高質感材質與簡約剪裁，讓酒紅色成為低調卻難以忽視的存在。

射手座｜活力粉

2026年的射手座，再度對世界充滿好奇，你渴望探索、學習與移動，活力粉替冒險加入柔軟與親和。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

霧感或低飽和粉色，適合搭配丹寧、灰調或卡其色，呈現自在、不費力的知性活力感。

摩羯座｜深棕色

2026年對摩羯座而言，是成果逐漸顯現的一年，你會更篤定自己的方向，也更重視長期布局，深棕色象徵穩固根基與成熟判斷。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

深棕色外套、皮件或包款，能強化專業與可靠度，是投資型單品的最佳選擇。

水瓶座｜柔霧白

2026年的水瓶座，關注理念、群體與未來，柔霧白替思緒留白，讓創意與觀點有呼吸空間。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

選擇結構感或設計感白色單品，讓白色成為主角，而非背景，展現前衛與獨立氣質。

雙魚座｜明亮黃

2026年的雙魚座，情感與創造力被放大，明亮黃替你補足能量，也讓心情更輕盈。

2026 這樣穿搭！12 星座年度運勢 × 幸運色解析，把好運穿在身上才是真時髦

黃色適合靠近臉部或作為配件點綴，為造型注入光感與希望氛圍。

2026年想透過穿搭為生活加入更多幸運的元素，不妨參考自己的星座人運色，也能讓每天出門更有儀式感！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 2026幸運色, 穿搭, 星座, 運勢

