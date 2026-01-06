Dior全新癮誘唇膏美瘋了！Jisoo公開最愛色號、每天醒來的第一件事

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

迪奧全新香氣靈感同樣出自迪奧香氛創作總監Francis Kurkdjian之手，這次一口氣推出3款全新「癮誘粉漾香氛」也是迪奧首度將香氛和彩妝系列同步，以糖果感果香調打造更年輕、甜美又帶點個性的香氣表情。

BLACKPINK Jisoo這次也特別接受專訪，和我們聊到關於這次的合作。

「做自己，本來就夠閃耀」

自2020年起Jisoo和Dior展開合作，她形容Dior像是一位始終尊重她節奏的夥伴，無論站在舞台中央、鏡頭前，還是回到生活日常，都可以自在的展現最貼近自己的樣子。「每一次合作，都讓我再次確認，單純做自己時，反而最閃耀。」這句話，幾乎也成為她與Dio 關係的最佳註解。

Dior Addict女性，是忠於感受的存在

談到Dior Addict癮誘系列所描繪的女性形象，Jisoo認為那是一種能夠展現真實的自己，不用急著完美，也不被期待綁架，而是能夠依循當下心情，誠實表達感受。「我希望不論是在舞台上或鏡頭前，都能忠於自己，而不是追逐一個被定義好的樣子。」這份自信，也正是Dior Addict想傳達的核心。

和Anya、Willow合作

談起這次拍攝，Jisoo形容自己比以往更加敞開心扉，也更自然放鬆。和Anya Taylor-Joy、Willow Smith共同合作，對她而言是一段輕鬆又充滿新鮮感的經驗。其中最令她印象深刻的，是拍攝現場不斷播放的音樂氛圍！當旋律響起，Willow隨著音樂跳舞，那個瞬間也點亮了Jisoo的心情，成為這次拍攝裡最可愛的時光。

Jisoo最愛的唇釉色號

在粉漾水光潤唇釉色選上，Jisoo最常攜帶的是#077 Rosy Candy，她說自己很喜歡製種明亮卻不張揚的粉紅色調，總能為心情加分；而 #001 Pink則是她心中的日常首選透明、乾淨，幾乎能與任何造型自然共存。

為情緒而生的香氣

與粉漾水光潤唇釉相互呼應的「癮誘粉漾香氛」以玫瑰、蜜桃與莓果構成甜美卻不流於甜膩的糖果系香調，描繪出輕盈、即興、充滿青春感的氛圍。Jisoo特別偏愛Rosy Glow，她形容玫瑰與荔枝的組合非常討喜，噴上癮誘粉漾香氛後Jisoo覺得能更好的表達最真實的自己。

在創作裡，找到自己的聲音

回顧2025 年，Jisoo已經完成浪漫喜劇《Monthly Boyfriend》的拍攝，個人的全新專輯也都完成拍攝了！她說這段時間最大的收穫，是更清楚的聽見自己的聲音，已經迫不期待要和大家展現自己的全新面向。

生活中的溫柔自律

談到日常，Jisoo分享每天醒來的第一件事，是替身體做一段簡單的伸展，特別是脖子與肩膀，不工作的時候她喜歡待在家，但也會盡量維持運動還有散步的習慣，讓生活回到平衡狀態。

找到一個適合自己的每日節奏，並且持之以恆。同時好好照顧自己的健康，不論是內在還是外在。

