試開箱／潤到沒朋友！NARS爆紅「激情唇膏」回歸更可愛　專屬掛飾立刻拿

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

淡顏系妝容持續在2026年火紅，比起飽和鮮艷的色調，宛如保養極致到位的裸素感，更是現在當道審美，NARS去年火爆的激情過後嫩唇膏在1月進行配方更新，更水潤的配方真的是一擦融化，而且完全不會有油膩的水潤感，加上恰到好處的調色，立刻展現出高級感氛圍。

比起前一代，激情過後嫩唇膏在手感上更加水感絲滑，添加了玻尿酸微晶球、植萃滋養油脂，保濕度更加提升，包裝也從過去較為強烈個性的風格，改為粉紅色管身搭配金色NARS LOGO，給人更年輕甜美的質感，也是呼應其帶給粉絲水嫩感的妝效。

整個系列總共擁有9個色選，其經典不敗色絕對是#777 ORGASM高潮色，自從在腮紅推出之後，其絕美的蜜桃香檳粉可謂是其他彩妝無可取代，一直蔚為標誌性單品；另外，近年大勢的「荔枝奶凍」#888 DOLCE VITA以及「紅茶晶凍」#277 ARAGON，也是必收美色。

慶祝新品上市，NARS繽紛糖果樂園活動即將於全台巡迴，首站1月9日在新光三越台北信義新天地A8登場，現場任意消費並體驗產品、參與扭蛋機遊戲，即可獲得「嫩唇膏限定鏡子吊飾組」，每人限領乙次，數量有限贈完為止。

稱霸專櫃市場的迪奧粉漾潤唇膏也在春季帶來全新限量4色，以可愛繽紛的糖果色系打造，不只有粉紅色調，更是首次推出薄荷綠的#086薄荷糖，可以根據雙唇pH值變化的自然紅潤，不管是男女都可以輕易使用，玻尿酸與櫻桃油精華配方，隨時隨地維持水潤唇。