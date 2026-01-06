頂級髮肌養護台灣首個旗艦店登場！智慧檢測改善落髮問題

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

頭髮是維持亮麗造型的必要元素，但受到壓力、環境等影響，不少人都面臨落髮問題，以植萃護膚為基礎的sisley在2018年打造髮肌呵護HAIR RITUEL by Sisley，以奢華高效的頭皮照顧，廣受粉絲喜愛，終於在2026年在新光三越信義新天地A8開設首個品牌旗艦店，不僅展售全系列熱賣單品，更是引入智慧髮肌檢測、法式指壓按摩等全方位服務。

HAIR RITUEL by Sisley,juliArt,覺亞,頭髮,髮絲,頭皮,保養。（圖／品牌提供）

HAIR RITUEL by Sisley首個旗艦店充滿時尚質感的氛圍，以標誌性的黑色、藍色與黃色設計，打造摩登線條的多元化互動空間，一次囊括5大髮肌沙龍空間，其中，最具代表性的就是智慧髮肌檢測區，採用獨家智慧科技檢測儀，透過精密光學儀器深度分析髮肌健康，能精準了解秀髮問題，透過後續護理加強整體強韌健康。

HAIR RITUEL by Sisley,juliArt,覺亞,頭髮,髮絲,頭皮,保養。（圖／品牌提供）

不僅是髮肌檢測，此間旗艦店更提供全台唯一的15分鐘法式指壓服務，搭配熱賣冠軍賦活重升髮精華，為髮根注入高濃度植物萃取營養成分，補充髮絲所需營養之外，同時透過按摩放鬆身心，促進髮肌循環。1月6日開幕期間更是推出多款限定組合，能以優惠價格入手頂級髮絲養護。

HAIR RITUEL by Sisley,juliArt,覺亞,頭髮,髮絲,頭皮,保養。（圖／品牌提供）

頭髮沙龍起家的juliArt覺亞有鑒於新春到來，許多民眾的染燙髮需求，推出洸影玫瑰系列，比起市面上大多數洗髮產品pH值為鹼性，以弱酸性的胺基酸成分搭配大馬士革玫瑰精油、紅花油精萃，可以幫助髮絲更加柔順之外，同時降低清洗時的刺激，重現頭髮自然光澤。

HAIR RITUEL by Sisley,juliArt,覺亞,頭髮,髮絲,頭皮,保養,。（圖／品牌提供）

HAIR RITUEL by Sisley, juliArt, 覺亞, 頭髮, 髮絲, 頭皮, 保養

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職

上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職

