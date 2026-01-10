2026馬年本命年開運必備「Jellycat小馬玩偶」　還有幸運獨角獸

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

如果你正好遇到自己的馬年本命年，真的很難不被Jellycat小馬玩偶燒到。本命年總會想準備點象徵好運、又有陪伴感的小物，而Jellycat最厲害的就是把療癒感和幽默感結合得剛剛好，馬年系列更是可愛又有祝福寓意。不管是替新一年討個好彩頭，還是送給本命年親友，這份Jellycat馬年必收清單都很值得收藏。

▲小馬玩偶 。（圖／翻攝自官網）

▲Jellycat新推出的節日小馬與人氣角色經典兔兔。（圖／Jellycat，下同）

Jellycat 馬年必收玩偶：節日小馬 Festival Horse

新的一年就是要紅紅火火！Jellycat新推出的節日小馬染上喜氣滿滿的紅色外型，第一眼就充滿過年氛圍，完全就是為馬年量身打造的開運玩偶。圓潤可愛的小馬造型搭配節慶感配色，不只象徵好運、熱鬧與祝福，也特別適合本命年入手，當作替自己招好運的療癒小物，或送給馬年朋友都非常有儀式感。

▲小馬玩偶 。（圖／翻攝自官網）

Jellycat 馬年必收玩偶：坎特尼小馬 Canterneigh Pony

坎特尼小馬Canterneigh Pony以溫柔的奶茶棕色毛絨為主調，搭配蓬鬆的白色鬃毛與圓滾滾身形，看起來憨厚又安心，是越看越喜歡的類型。整體風格低調卻很有質感，不只適合馬年本命年收藏，也很適合當作長期陪伴的療癒玩偶，擺在床邊、沙發或書桌都毫無違和感，屬於一年四季都能抱緊處理的那一隻。

▲小馬玩偶 。（圖／翻攝自官網）

Jellycat 馬年必收玩偶：獨角獸 Bashful Unicorn

如果想為馬年添一點夢幻與幸運感，Jellycat這隻獨角獸絕對是人氣安全牌。柔軟的奶油白毛絨搭配淡粉色鼻頭，再加上標誌性的獨角獸角，整體氣質溫柔又帶點童話感。Bashful系列一貫的好抱、好躺，特別適合當作本命年療癒守護玩偶，無論是送禮還是自己收藏，都象徵著新一年心願實現、好運悄悄降臨。

▲小馬玩偶 。（圖／翻攝自官網）

Jellycat 馬年必收玩偶：小馬 Little Horse

Little Horse捲捲的焦糖色毛絨搭配俏皮立耳與蓬鬆小鬃毛，第一眼就讓人覺得親切又療癒，屬於越看越耐看的類型。尺寸小巧、表情溫柔，很適合放在書桌、床頭或當隨手抱的陪伴系玩偶；對於馬年本命年的人來說，也象徵踏實前進、默默累積好運，是一款低調卻很有祝福感的必收小馬。

▲小馬玩偶 。（圖／翻攝自官網）

Jellycat 馬年必收玩偶：大獨角獸 Big Spottie Unicorn

如果想找一款「馬年＋夢幻感」一次到位的命定款，大獨角獸Big Spottie Unicorn絕對榜上有名。奶油白身體搭配淡粉圓點與柔軟鬃毛，整體配色溫柔又療癒，自帶童話濾鏡卻不會太浮誇。站立式造型存在感十足，擺在房間、玄關或工作桌旁都很加分；對馬年本命年的人來說，獨角獸象徵幸運與祝福，也很適合當作新年送禮或犒賞自己的「好運擔當」玩偶。

▲小馬玩偶 。（圖／翻攝自官網）

Jellycat 馬年必收玩偶：飛馬 Seraphina Pegasus

飛馬Seraphina Pegasus深藍色絨毛搭配低調展翼設計，比起可愛路線更偏向「守護系」與療癒陪伴感，視覺上安定又有力量。本命年入手特別有寓意——飛馬象徵突破、前進與勇氣，很適合擺在床邊或書桌旁，當作替新一年加持的幸運角色。

▲小馬玩偶 。（圖／翻攝自官網）

Jellycat 馬年必收玩偶：伊莎多拉獨角獸 Isadora Unicorn

整體以奶油白為主調，蓬鬆鬃毛與淡粉獨角、蹄部細節讓質感更顯夢幻，卻不會過度甜膩。本命年入手特別有象徵意義——獨角獸代表純粹、守護與好運，非常適合當作新一年「療癒＋祝福」的開運玩偶。

▲小馬玩偶 。（圖／翻攝自官網）

Jellycat 2026 西洋情人節限定新品搶先上市！完整品項＋販售時間一次看

【2026 新品】Jellycat 1 月春季新品搶先看：話題款全公開，花椰菜、向日葵熊必收！

Jellycat是什麼？2026十大必買角色、清洗教學、便宜入手管道一篇搞懂！

