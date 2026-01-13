fb ig video search mobile ETtoday

不二家粉絲尖叫！牛奶妹家族睽違30年推新角色　5位小夥伴超萌亮相

>

不二家決定為這個大家庭注入新活力，一次推出5位各具特色、個性鮮明的角色。（翻攝畫面）

▲不二家決定為這個大家庭注入新活力，一次推出5位各具特色、個性鮮明的角色。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

日本百年老字號糕餅店不二家宣布，將為品牌旗下最具代表性的招牌角色「牛奶妹（Peko醬）」與「牛奶弟（Poko醬）」加入全新生力軍，組成「牛奶妹、牛奶弟與愉快的朋友們」家族正式出道。這是繼1995年推出小狗「Dog」之後，不二家睽違約30年再次大規模擴展其角色版圖，引起廣大粉絲與收藏家熱烈關注。

回溯不二家的角色發展史，Peko醬最早於1950年以店面人偶身分問世，並在隔年與Poko醬一同登上「Milky」牛奶糖包裝，從此成為家喻戶曉的甜點形象代表。隨後在1995年加入的小男生幼犬「Dog」，也陪伴許多人度過童年。時至今日，不二家決定為這個大家庭注入新活力，一次推出5位各具特色、個性鮮明的角色。

新登場的角色陣容包括擁有靈動大眼睛且個性率真的貓咪「ねこにゃん」、溫柔體貼的長耳兔子「うさぎちゃん」、象徵自由且渴望飛翔的小鳥「ことりちゃん」、眼神圓潤可愛且總能帶來歡笑的倉鼠「ハムお」，以及動作慢條斯理卻非常可靠的烏龜「かめ吉」。這群充滿個性的夥伴將與Peko醬、Poko醬及Dog攜手，展開一系列全新的品牌故事。

為了慶祝新角色誕生，不二家將在1月23日於京王百貨店新宿店舉辦快閃特展中，首度對外展示這些新夥伴，並搶先發售印有全新角色設計的文具網狀收納袋。這不僅是新角色首度與大眾見面，更象徵著不二家品牌轉型的全新篇章。

更多鏡週刊報導
濟航空難調查報告顯示「人禍」　韓國會議員：若無混凝土土墩可能全員生還
〈可惜不是你〉觸動習大大敏感神經？　梁靜茹微博無預警關閉
館長涉犯2罪遭起訴！本人28字發聲「怪罪賴清德」　網酸爆：你藍白紅一體

關鍵字：

鏡週刊, 不二家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

覺得談戀愛好累？「3 大特徵」代表你該停下來了

覺得談戀愛好累？「3 大特徵」代表你該停下來了

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找

宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找

101回應鬼塚虎歧視移工　賈董自爆買瘋：我的愛牌請繼續支持 最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動 安格斯12星座一周運勢1／12-1／18　獅子體累心也累、天蠍別用試探質問 安孝燮戴寶格麗金錶露貴公子氣息　喝台啤體驗台灣生活 減肥不靠意志力！把家裡佈置成「易瘦環境」　讓贅肉自己離開你 Prada春夏3顆必收新包搶看！蓮花粉新色束口袋、復古Bonnie超百搭 最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面