星巴克拍立得相機限量登場　「只送不賣」用1方法才能入手

記者蔡惠如／綜合報導

文青與底片控注意了！星巴克因應車道門市數量到達里程碑，推出超復古的「一次性即可拍相機」，而且這款相機只送不賣，想要入手只有一個方法，而近期星巴克也在雲林西螺迎來全新特色門市，以工業風設計外型致敬西螺大橋。別忘了今（1／13）買一送一優惠進入最後一日，購買特定8款飲品現賺一杯喔。

▲星巴克拍立得相機。（圖／品牌提供）

▲星巴克為慶祝車道門市突破50台，推出專屬拍立得相機贈品。（圖／品牌提供）

為了慶祝星巴克「車道型門市（Drive-Thru）」全台突破 50 間，星巴克特別推出了限量版的「一次性即可拍相機」，隨機款式以贈送，設計充滿星巴克獨有的旅行與生活感，正呼應許多年輕世代喜愛用底片記錄當下的慢節奏風潮 。

該款相機只送不賣，即起前往全台任一星巴克 Drive-Thru 車道型門市，單筆消費滿 2,500 元即可免費獲得一台 。不論是開車通勤或返鄉出遊，不妨趁機多帶幾杯咖啡或禮盒湊滿額，就能把這台紀錄旅途美好時光的相機帶回家。

▲星巴克拍立得相機。（圖／品牌提供）

此外近期位於雲林西螺的「西螺大同門市」已正式開幕，其門市外觀直接致敬了在地地標「西螺大橋」，利用黑色金屬鋼骨框架與混凝土飾面，營造出宛如橋樑般的結構美感，既現代又充滿工業風的開闊視覺，絕對是近期最吸睛的地標型門市。

▲星巴克拍立得相機。（圖／品牌提供）

店內格柵隔屏與充滿活力的咖啡產地藝術牆面相互輝映，搭配舒適的沙發區，讓人能在此悠閒享受咖啡時光，首賣限定商品包括「西螺風情馬克杯」與「黑紅女神縫線提袋」，以黑紅撞色呼應橋樑鋼骨結構，呈現低調質感 。該門市 1／15 前只要在西螺大同門市打卡並上傳社群，就可享飲品「第二杯半價」優惠；消費滿額再送花漾女神玻璃杯或保暖毯。

▲星巴克拍立得相機。（圖／品牌提供）

 星巴克從 1／12 起至 1／13 期間，推出「歡慶 DRIVE THRU 突破 50 店 指定品項 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

8 款指定優惠的品項包括：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）、黑櫻桃風味抹茶豆奶那提、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤。另外請注意雖然是歡慶車道門市全台突破 50 間店，但優惠不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點以及部分指定門市不提供優惠門市請看文後列表

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎針對黑卡會員，在 2026 年 2 月前續推上午 11 點前，第二杯咖啡半價優惠，此外門市精品咖啡「衣索比亞 夏娃藝妓日曬」，也推出原價 170 元，特價 150 元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克, 拍立得, 一次性即可拍相機, 車道型門市, Drive-Thru, 西螺大同門市, 西螺大橋, 雲林景點, 只送不賣, 文青小物

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

