甜控開吃！辻利茶舗風雅新甜還能自加「淋醬」　DQ杜拜巧克力有料登場

▲辻利茶舗新甜品，還能自加淋醬。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

甜點控的 2026 必吃清單預備備！京都百年抹茶名店辻利茶舗近期推新甜，主打讓消費者「自己淋醬」的客製化服務，想吃多濃的抹茶滋味由自己決定；美國冰淇淋品牌 DQ 則將去年話題「杜拜巧克力」概念變身為冰品，主打每一口都吃得到酥脆與濃郁的驚喜口感。

辻利茶舗推「獨門雙茶淋醬」客製濃淡
位於遠百信義 A13 的辻利茶舗（TSUJIRI），打破以往精緻抹茶甜品概念，推出讓消費者體驗「玩」抹茶的樂趣，品牌宣布 2026 年菜單全面更新，推出京都風情4宮格甜品，並首度推出的「獨門抹茶、焙茶風味淋醬」客製化服務 。

其特製淋醬濃縮茶粉精萃，質地絲滑如綢，消費者可以依照個人喜好加購。不管是點飲品時添加「抹茶／焙茶液」增加微苦回甘的層次，還是在甜點上淋上濃郁的「抹茶／焙茶醬」來強化視覺與味覺的衝擊，都能隨心所欲地定義自己專屬的「濃韻」程度 。

除客製化體驗，新菜單也大膽嘗試「水果 x 茶」的混搭，利用台灣當季鮮果的酸甜來襯托抹茶的草本香或焙茶的煙燻韻，帶來清爽的味覺驚喜 。此外，辻利茶舗也與「法朋烘焙甜點坊」合作，不定期推出當日限定甜點，讓每次造訪都有開箱彩蛋般的期待感。

DQ 冰淇淋「杜拜巧克力」超有料
DQ 近期也推出的 2026 首發新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，將原本就受歡迎的開心果口味進行「奢華升級」。基底選用醇香絲滑的比利時巧克力醬，混入經典的甜筒脆餅與滿滿的開心果碎，最後再淋上特調的開心果醬。每一口都能同時感受到巧克力的香甜、開心果的濃郁堅果香，以及脆餅帶來的酥脆口感，層次豐富。

「杜拜巧克力開心果暴風雪」小杯售價 155 元、標準杯售價 180 元、大杯 210 元。業者表示，即起至 1／23，每天中午 11:00 至 12:30，只要購買標準杯以上的暴風雪，就能獲得一次轉盤機會，轉到的數字對應贈送的冰淇淋球數。

辻利茶舗, 抹茶, 焙茶, 客製化, 遠百信義A13, 法朋, DQ, 杜拜巧克力, 開心果暴風雪

