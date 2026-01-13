fb ig video search mobile ETtoday

金球獎／Lisa派對辣穿薄紗變話題王！Selena Gomez香奈兒羽毛禮服細節更美

>

記者鮑璿安／綜合報導

第 83 屆金球獎紅毯看點滿滿，after party更成為女星們爭奇鬥艷的第二戰場， Lisa延續紅毯上的透視薄紗禮服風格，換上了溫柔與性感兼具的白色洋裝。同樣選擇黑白配的賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）在典禮上演繹了Chanel 訂製黑絲絨長禮服，禮服的幕後細節也一次曝光。

Lisa 在紅毯後派對換上 ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS 2026 春夏系列薄紗洋裝，這套輕透米白色薄紗裙帶有微童趣的蓬袖與大蝴蝶結細節，但透視材質又讓整體瞬間變得大膽。腳上則選擇了 Jimmy Choo 的 Marene Mary Jane 120 小牛皮高跟鞋，以高跟瑪莉珍的復古線條呼應服裝的女孩感。

▲Selena Gomez 。（圖／品牌提供）

▲Selena Gomez 。（圖／品牌提供）

▲Selena Gomez在紅毯上以 Chanel 訂製高級禮服詮釋 1930s 好萊塢巨星般的優雅魅力。（圖／品牌提供）

▲Selena Gomez 。（圖／品牌提供）

▲Selena Gomez 。（圖／品牌提供）

Selena Gomez在紅毯上以 Chanel 訂製高級禮服詮釋 1930s 好萊塢巨星般的優雅魅力，這件黑色絲絨直筒長裙以細緻的剪裁拉長線條，而胸口滿佈的白色羽毛、絲質雪紡與絲質烏干紗層層堆疊成立體花朵，幕後工藝圖也呈現 Chanel 一貫的精緻手工，更讓 Selena 在柔軟與華麗之間取得完美平衡，成為紅毯上最具復古魅力的女星之一。珠寶部分，她佩戴 Chanel 高級珠寶，SOLEIL MADEMOISELLE 鑽石耳環、PLUME 1932 鑽石戒指與 RUBAN 鑽石戒指，烘托出她成熟、氣場強烈的星光魅力。

金球獎, Lisa, Selena, 透視洋裝, Chanel

