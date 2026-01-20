fb ig video search mobile ETtoday

馬年限定精品包萬元起收！MK小折包萬馬奔騰討喜、TB小馬包直接開搶

>

萬元起收！馬年限定精品包：Longchamp、MK…TB小馬包超討喜，可愛到直接開搶

▲馬年限定包款。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

每到農曆新年，各大品牌推出生肖限定包款總是讓人心動，把生肖、祝福與時髦感揉合得剛剛好，今年的馬年限定系列更是全面開跑—駿馬不再只是圖騰，而是化身為風格宣言：自由、優雅、帶點玩心，還要能天天背出門。對這一波馬年輕奢精品包的共同亮點：可愛但不幼稚，好搭又有話題，完全命中年節想換新包的心！

馬年輕奢精品包：Tory Burch

Tory Burch向來擅長在優雅與實穿之間取得平衡，馬年特別系列更是把生肖精神轉化為輕鬆好駕馭的設計語言。系列以馬所象徵的優雅、獨立與力量為靈感，透過豐富材質與色彩，為新年造型注入自信氣場。

萬元起收！馬年限定精品包：Longchamp、MK…TB小馬包超討喜，可愛到直接開搶

▲（圖／品牌提供）

最吸睛的莫過於絨面革小馬包款，雕塑感輪廓勾勒出駿馬飛揚的姿態，玩趣卻不失質感，背上身立刻成為穿搭亮點。酒紅色調同樣是本系列關鍵字，KIRA肩背包以立體菱格紋絎縫搭配雙T Logo，在節慶氛圍中閃耀低調光澤；LEE RADZIWILL酒紅色肩背包則以流暢線條與細膩皮革詮釋成熟魅力，濃郁色澤不只應景，更象徵新年一往無前的好兆頭。

萬元起收！馬年限定精品包：Longchamp、MK…TB小馬包超討喜，可愛到直接開搶

▲TORY BURCH_小馬造型迷你包／23,000元，Lee Radziwill 肩背包／33,800元，馬年限定Ella 迷你托特包／12,400元（圖／品牌提供）

馬年輕奢精品包：Longchamp

說到馬，Longchamp絕對是最有發言權的品牌之一。今年為迎接馬年，品牌以經典奔馬標誌為主角，推出紅色系限定系列，並同步釋出充滿故事感的主題形象。

萬元起收！馬年限定精品包：Longchamp、MK…TB小馬包超討喜，可愛到直接開搶

▲（圖／品牌提供）

金色奔馬躍上胭脂紅與勃根地紅的Le Roseau包款，色彩濃郁卻不張揚，完美呼應農曆新年象徵的活力、守護與新生。特別的是，這次的馬匹不走嚴肅路線，而是以帶點童趣的姿態現身，彷彿從記憶深處奔馳而來，讓整個系列多了一份溫度與想像空間。這種既優雅又有玩心的法式表現，正是Longchamp最迷人的地方。

萬元起收！馬年限定精品包：Longchamp、MK…TB小馬包超討喜，可愛到直接開搶

▲Longchamp Le Roseau系列手提包。（圖／品牌提供）

馬年輕奢精品包：MICHAEL KORS

如果喜歡新年就是要熱鬧、要喜氣，Michael Kors 2026新年系列絕對能滿足你，以丙午馬年的蓬勃活力為靈感，品牌直接把色彩繽紛的小馬請上經典包款。

從精巧的Laila Bag、線條俐落的Jana Bag，到實用度滿分的Jordi小折包，每一款都洋溢著「萬馬奔騰」的祝福寓意。小馬圖騰姿態各異，活潑卻不失時尚感，讓包款瞬間多了話題性，同時也非常適合日常搭配。

萬元起收！馬年限定精品包：Longchamp、MK…TB小馬包超討喜，可愛到直接開搶

▲MICHAEL KORS JANA咖啡色經典LOGO印花肩背提包／10,000元，JORDI紅色肩背提包／15,000元＋包款掛飾／1,700元，LAILA咖啡色經典LOGO印花肩背提包／16,300元。（圖／品牌提供）

今年馬年輕奢精品不再只是為了「應景」，而是更懂得如何融入日常生活。無論偏好優雅、童趣或繽紛活力，這些限定系列都能在新年替你的穿搭加分，也為新的一年，背上一點好運與自信。

延伸閱讀
沒配套就硬上1／圖解土方之亂吵什麼？　台中189案停工「每天燒千萬利息」
人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母躺著也中槍
原始連結

關鍵字：

周刊王, 馬年, 精品包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

快訊／義大利傳奇設計師Valentino辭世　享耆壽93歲

快訊／義大利傳奇設計師Valentino辭世　享耆壽93歲

孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份 職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋 為安海瑟薇設計婚紗、客串《穿著PRADA的惡魔》　回顧Valentino精彩一生 趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」 潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉 Philips冷暖空調主打室外機終身保固　「全機只換不修」特價22900元起 Threads上超火「光澤蜜粉」是什麼？7款專櫃與開架蜜粉推薦＋用法一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面