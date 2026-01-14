試開箱／「果凍光唇釉」美到讓人捨不得用！一抹高級感玫瑰木色必收

記者李薇／台北報導、攝影

具有水光感的潤唇彩系列在2026年持續話題延燒，比起潤唇膏類型的單品，在年初上市了多款唇釉或是唇油類型，可以帶來更水潤保濕的澎潤感，不僅可以自然潤色，更可以打造出「蜜糖光」或是「果凍光」的嘟嘟美唇，像是DIOR、嬌蘭都有值得推薦的單品與色號，快筆記下來。

以夢幻少女的甜點餐桌，DIOR全球彩妝創意形象總監Peter Philips打造出糖果般色彩的粉漾水光潤唇釉，不僅顏色超繽紛，小巧設計的唇釉包裝更是可愛到最高點，一次提供16種顏色以及3種不同的妝效，除了基礎透明果凍系列，可以潤唇又帶來好氣色的款式，絕對是必定要有，宛如玫瑰木的中性#081或是韓系女團色#074，都是可甜可鹽的好搭色選。

針對春季更加多彩的季節，嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油同步推出兩款花卉靈感限定色#209、#878，前者丁香紫可謂是隱藏版的提亮單品，可以悄悄修飾膚色蠟黃；後者紅棕的紅莓蜜漿看似濃郁，卻可以提升整體高貴氣質感，簡直就是變美心機神器，內含頂級科西嘉蜂蜜、蜂王乳與蜂膠，一抹潤唇超享受。

除了果凍光類型的唇彩系列，嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂唇膏緞光妝效的#12 BRUN AMARANTE，絕對是同場加映的必收美色，水潤的膏體即使塗抹在手掌也絲毫不卡紋，充滿高級感的紅糖木色真的一塗就顯貴，重點是還有多款唇膏盒可以任選搭配，打造出專屬於自己的質感口紅。