月銷1萬碗！魁力屋拉麵北部首店插旗新光南西　1／16開幕限量買一送一

▲新光三越南西三館魁力屋拉麵北部首店。（圖／品牌提供）

▲新光三越南西三館魁力屋拉麵北部首店。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導 

北部拉麵迷久等了！京都北白川拉麵激戰區打響名號的「魁力屋拉麵」，繼去年登台首站選定台南，創下月銷 1.4 萬碗紀錄，終於揮軍北上。宣布北部首間旗艦店將於 1／16 進駐新光三越南西三館，不僅帶來正宗京都熟成醬油風味，更推出台北限定的奢華版「烏魚子拉麵」，開幕首 3 日還祭出贈送限量免費招待券優惠，拉麵控千萬別錯過啦。

▲新光三越南西三館魁力屋拉麵北部首店。（圖／品牌提供）

來自京都的魁力屋，招牌特色在於「京都熟成醬油湯頭」，搭配得宜的背脂與特製麵條，口感溫潤且層次豐富 。去年 8 月首次登台插旗台南，便結合宜蘭三星蔥等在地食材吸引在地饕客，單月月銷就超過 14000 碗，在美食之都打響名號。

▲新光三越南西三館魁力屋拉麵北部首店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲特級京都熟成醬油拉麵，售價319元。

魁力屋台北旗艦店空間上延續溫潤的米白與木質色調，營造如家般的舒適感 。餐點部分最受矚目的莫過於台北限定新品「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」，將濃郁細緻的雞白湯底，結合雲林產的鹹香烏魚子與鮮美貝類，讓京都旨味與台灣海味在口中交織，奢華層次全在一口咬下，真的大滿足。

▲新光三越南西三館魁力屋拉麵北部首店。（圖／品牌提供）

▲台北限定新品「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」，售價459元。

業者表示，歡慶台北旗艦店開幕祭出限時回饋，從 1／16 至 1／18 開幕首三日期間，每日前 50 名入店消費的民眾，即可獲得「免費招待券」。若想一嚐京都霸主風味又想省荷包，不妨把握開幕期間前往嚐鮮。

▲無印良品台中港門市。（圖／品牌提供）

MUJI無印良品「MITSUI OUTLET PARK 台中港」在 1／13 正式登場，該店為大台中第10家門市，持續以貼近民眾日常生活的方式，提供基本多樣化的商品與服務，滿足顧客的生活需求。

無印良品表示，台中是僅次於雙北、全台設立門市數量最多的縣市，去年 7 月至 9 月間曾於 「MITSUI OUTLET PARK 台中港」設立快閃店，透過實際接觸在地消費需求，MUJI無印良品決定以完整門市型態進駐，提供更全面的商品與服務內容。

該店總坪數達 275 坪，空間設計採用國產柳杉、水庫淤泥再生改質後製成的樂土灰泥與回收牡蠣殼等廢棄素材作為裝潢材。此外，為呼應台中港的港口意象，門市特別融入鋼鐵元素。

▲無印良品台中港門市。（圖／品牌提供）

門市內也導入更完整的商品組合，涵蓋男女服飾、童裝、洗沐保養、家具家用、食品飲料與文具用品等多元品項，不僅滿足個人日常需求，更貼近家庭客層的採購習慣，打造便利的一站式購物體驗。即日起至 2／1 期間，於台中港門市結帳時出示 MUJI passport 手機 APP 即可享有 9 折優惠；1／25 前每逢周五至周日下午15：00至18：00，顧客於門市指定區域出示 MUJI passport 手機 APP，即可參加「HAPPY HOUR 好運抽」活動。

魁力屋, 京都拉麵, 新光三越, 台北南西, 買一送一, 烏魚子, 雞白湯, 美食, 排隊名店

