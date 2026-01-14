fb ig video search mobile ETtoday

春季3款香氛必收藏！愛馬仕、Dior細膩優雅就像第二層肌膚

記者曾怡嘉／台北報導

春季以細膩優雅的香調緩緩展開，像是貼合肌膚的第二層氣息，不張揚卻令人著迷。清新中帶著溫潤，柔軟卻充滿存在感，早春3款香水新品情報一次看。

#愛馬仕

▲Hermessence 愛馬仕聞香珍藏系列-麝香鳶尾淡香精，100ml，12,310元。

愛馬仕Hermessence 聞香珍藏系列再添新作，香水瓶身以橙金色調搭配象牙白皮革與馬鞍針法縫線，推出全新Musc Pallida 麝香鳶尾淡香精，由愛馬仕香水創意與傳承總監 Christine Nagel 精心打造，向珍稀高貴的香根鳶尾致敬，粉質鳶尾花香與溫潤麝香細膩交融，呈現純粹的優雅香氣。

#KILIAN PARIS

▲KILIAN PARIS 女王陛下 Her Majesty，50ml，9,300元。

香水靈感源自創辦人 Kilian Hennessy 於京都哲學之道的旅程記憶，KILIAN PARIS《女王陛下 Her Majesty》由創辦人與調香師 Caroline Dumur 聯手創作，融合黃葵籽的天然氣息、玫瑰的細膩氣質、雪松木與橡苔的深邃結構，並揉入水感氣息與蜜桃果香，是品牌第一款西普調香氛。

#DIOR

▲Dior 迪奧香氛世家皮革木語香氛，100ml，10,900元。

受到DIOR經典 Saddle 馬鞍包的自由精神啟發，迪奧香氛世家皮革木語香氛作為香氛世家首款皮革調作品，重新定義皮革的當代優雅。以柔美花香交織深邃木質，勾勒如第二層肌膚般柔軟貼合的細膩皮革氣息，為經典皮革調帶來耳目一新的感受。

春季香水, 愛馬仕, KILIAN, 迪奧, 新品

