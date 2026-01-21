日本3COINS旅行好物新品推薦！行李壓縮器＋壓縮袋、防偷髮圈必收

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

日本3COINS真的太好買！尤其在2025年末推出許多「旅行」必備好物，包含可縮小衣物體積的壓縮器與壓縮袋、手動壓縮包、多功能化妝包到防竊的腰帶、髮圈，完整照顧到各種旅遊需求，加上超甜的入手價，讓人很難不大爆買，一起來看近期最必買的好物有哪些！

日本3COINS必買新品推薦

自動壓縮器＋壓縮袋組合

行李箱空間救星！蓬鬆的冬裝，通通交給3COINS最新推出的「壓縮」組合，貼心附上自動壓縮器與3個壓縮袋，自動壓縮器的部分內附電池與充電線（記得放隨身行李），接口直徑為2.5公分，因此只要接口相符，即便不是買3COINS的壓縮袋也能使用，真的必收啊！

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲3COINS 壓縮袋，¥330 (tax included)、3COINS 自動壓縮器，¥1100 (tax included)（圖／3COINS，下同）

使用方法也簡單，將衣服、娃娃等物品放進壓縮袋內後，將夾鏈處封上，再用自動壓縮器將袋子中的空氣通通吸出來，即可縮小行李體積！當然不只行李，也可用來收納換季衣物、床組等。

手動壓縮包

平常行李比較少的人，不妨可收這款壓縮包！對比上一款，這款是輕巧的手動壓縮包，無須額外的壓縮器，只要將衣物一一放進去、關上封口，就能以手動方式排氣，縮小行李體積，根據3COINS計算，一個手動壓縮包大致可收納10件女生M號T恤或4件女生M號大學T，此外，可收納件數會受衣物本身的材質與尺寸影響。

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲3COINS 壓縮包，¥550 (tax included)。

懸吊式服飾收納包

收納控注意！這款尤其適合想要「一袋搞定」的人，輕鬆將衣服、襪子、內褲一目了然的收進同個袋子中，更可直接整袋吊掛在衣架上，讓所有服裝一目瞭然，超級療癒。

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲3COINS 懸吊式服飾收納包，¥1100 (tax included)。

貼心的是，上層網袋可視需求取起或放置。而官方建議的收納容量為，上層網袋每個可收納2件M尺寸內衣+短褲；下層網袋則可收納2件女生M號大學T或6件女裝M號T恤。

手提衣服儲存包

旅行或居家都超好用！擁有貼心的4層收納袋可懸掛使用，讓每一件衣服都清楚整齊的分層收納，只需簡單展開，就能輕易吊掛在衣櫥，一進飯店就能一口氣將衣服展開，超級無腦好用！

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲3COINS 手提衣服儲存包，¥1320 (tax included)。

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

摺疊起來後，就能直接整個放進行李箱，完全不會亂！加上網紗設計，具有一定的通風性，不擔心衣物悶出異味。

多功能化妝包

化妝品該怎麼辦？一樣可以交給3COINS！這款多功能收納包，不僅材質不易髒、好清洗，加上有點蓬鬆感，所以相當輕盈小巧又防撞，展開後更有貼心分區，包含可收納彩妝品的立體隔層、內附化妝鏡以及刷具專區，將化妝需求通通考慮到了！

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲3COINS 多功能化妝包，¥1100 (tax included)。

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

化妝鏡的使用方式相當簡單直覺！只需要先打開來，並卡在下方的凹槽，就能讓鏡子立起來，開始化妝！

日幣分類包

滿手日幣的銅板不知道該怎麼辦？3COINS直接推出錢幣分類包，不僅清晰標出銅板放置位置，更另外設有拉鍊口袋，方便存放紙幣與收據，加上掛繩，讓日幣的使用變得更快速簡便！

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲3COINS 日幣分類包，¥550 (tax included)。

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

貼心的是，銅板位置的分類層，可自由取出，此外，目前共推出黑、灰兩色！需注意的是，這款現金分類包是專為日幣設計，尤其銅板分類層，請勿硬塞他國貨幣，以免變形、不相容。

鞋子收納袋

不僅衣服、貨幣，鞋子也有專門的收納袋！使用魔鬼氈設計，開合便捷方便，加上開口寬大，能方便放入與取出鞋子，最棒的是，袋子本身的材質可直接清洗，擔心鞋子碰髒行李箱、提袋的人，這款真的可以收！

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲3COINS 鞋子收納袋，¥330 (tax included)。

簡易用洗衣袋

有洗衣需求的人，不能錯過這款！只需要少量的水，並放進片狀洗滌劑，把衣服放進去之後就能清潔內衣褲、衣物，加上配有S型掛勾，方便使用後吊起晾乾，特別友善外出旅行、出差等情況。

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲3COINS 簡易用洗衣袋，¥330 (tax included)。

旅行安全腰帶

尤其前往歐洲旅遊，錢財跟手機真的要小心保管！這款貼身的安全腰帶，穿上後就能將手機、簡便的錢包收納在肚子附近，外面再用衣服蓋住，就能防小偷啦！也有部分人，會在外出運動但不想帶包包的情境下使用，用途算是相當多元！

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲3COINS 旅行安全腰帶，¥550 (tax included)。

旅行安全用髮圈

防小偷專用再加一！覺得貼身腰帶還不夠？3COINS設計出安全髮帶，看似平凡的蓬鬆感髮圈其實暗藏玄機，將其一部分作成拉鍊開口，就能放進少許的現金，使用上除了掛在手腕，也可實際拿來綁髮，安全又萬用！

▲旅行好物 。（圖／翻攝自官網）

▲3COINS 旅行安全用髮圈，¥330 (tax included)。

