Balenciaga聯名NBA高奢運動風搶看！秋季極簡一眼愛上　Le City變機能托特

記者鮑璿安／ 綜合報導

想像華麗禮服和運動風格之間的關聯是什麼？Balenciaga或許能夠給出解答了，品牌最新釋出2026年秋季形象大片，由創意總監Pierpaolo Piccioli持續以解構日常的視角切入，透過超貼身緊身連身衣、低腰褲型與誇張肩線結構，強調人在服裝中自由活動的姿態，當中也悄悄揭露了與NBA、MANOLO BLAHNIK 的驚喜聯名，將本是違和的一切化作新篇章的看點。





▲BALENCIAGA 秋季 26 系列名為身體與感知。（圖／品牌提供）

由 Robin Galiegue 在巴黎拍攝的一組形象照中，揭示了Pierpaolo Piccioli的最新設計美學，首次亮相的男裝系列其靈感源自創始人 Cristóbal Balenciaga 為自己穿著所設計的作品，帶來一種沉穩冷靜的著裝風格，面料上也延續夏季系列的neo-gazar ，帶來輕盈空氣感短款大衣。





擅長設計高訂禮服的Piccioli，經典廓形藉由皮革與運動針織面料得以延續，這也就不意外他推動Balenciaga首度聯名 NBA，帶來印有多支球隊隊徽的連帽外套、球衣與球褲，將籃球文化與街頭造型完美融合；甚至能看到機能緊身褲則搭配上MANOLO BLAHNIK聯名高跟鞋，為高奢運動風寫下新的里程碑。系列包款則帶來全新廓形的Le City ，鮮明棱角包身結構更顯張力；PARIS VII用以實用的風琴結構搭配上 Bel Air 扣環，換上納帕皮革打造出細膩觸感。 大尺寸旅行托特搭配 Balenciaga 水瓶與護照夾，輕鬆收服時尚與實用需求。





▲BALENCIAGA NBA COLLABORATION 聯名正式發售。（圖／品牌提供）

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。