巧克力控必收藏！台北必吃6間頂級夢幻巧克力　送禮自用兩相宜

文／MENU美食誌

不論心情好壞，都要來一顆巧克力！快來看看本篇文章，哪個是你最愛的巧克力品牌？

畬室法式巧克力甜點創作
台北市大安區

曾獲得臺灣首面世界巧克力大賽獎牌的畬室，巧克力的品質都非常出色，口味選擇也十分多元，推薦畬室四產地香草千層派、Shibusa招牌黑巧克力蛋糕、夾心巧克力。

▲巧克力甜點 。（圖／美食誌提供）

▲畬室法式巧克力。（圖／美食客tainan_valentine提供）

普諾麵包坊
台北市大安區

販賣各式台式傳統麵包與濃濃異國風情的歐式麵包，主打各種擬真的食玩系甜點，每日供應數十款烘焙商品，推薦鮭魚魚頭君、頂級生巧克力蛋糕、鮭魚壽司蛋糕。

▲巧克力甜點 。（圖／美食誌提供）

▲鮭魚魚頭君。（圖／美食客逆媳提供）

拾米屋 Sheme House
台北市北投區

巷弄內日式老穀倉所改建的文青風格咖啡館，主要提供手作甜點跟自製咖啡，推薦焦糖布丁乳酪、莊園級大吉嶺紅茶戚風、阿薩姆奶茶、一保堂焙茶戚風。

▲巧克力甜點 。（圖／美食誌提供）

▲拾米屋 Sheme House。（圖／美食客曾小祺提供）

chochoco 巧克力專賣店│法式手工喜餅
台北市大安區

店內裝潢相當有格調，除了供應巧克力之外，也有販售蛋糕、彌月禮盒及婚禮禮盒等商品，推薦比利時生巧克力65%、搖滾生巧克力蛋糕、皇家古典巧克力蛋糕。

▲巧克力甜點 。（圖／美食誌提供）

▲chochoco 巧克力專賣店。（圖／美食客熊熊愛吃鬼提供）

巧克哈克 Chocoholic
台北市大安區

台灣第一家巧克力專飲店，主打巧克力飲品、甜點，並提供巧克力特色餐點，製作用心且用料實在，推薦巧克力鍋、巧克力烤雞、巧克力海鮮千層麵和手作生巧克力。

▲巧克力甜點 。（圖／美食誌提供）

▲巧克哈克 Chocoholic。（圖／美食客兔小璐提供）

TERRA Bean to Bar Chocolate 土然巧克力專門店
台北市大安區

有著全台最多、來自世界9大產區的Bean to Bar巧克力專門店土然，提供各式巧克力甜點創作、巧克力可頌、巧克力片、氮氣巧克力飲品，推薦巧克力塔 、嗜酒師。

▲巧克力甜點 。（圖／美食誌提供）

▲TERRA Bean to Bar Chocolate 土然巧克力專門店。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

草莓季來了！草莓控絕對不能錯過的六間甜點，讓你擁有滿滿的幸福感

相機完全停不下來的浮誇系美食，每間店都有滿滿的視覺衝擊！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

