范少勳認為LV老花是摩羯座、王淨愛「無底洞」大包　 Monogram 130周年用硬箱堆鐵塔

Louis Vuitton Monogram歡慶130周年，不但推出膠囊系列包款，更在台北101旗艦店入口處以多個硬箱堆疊出巴黎鐵塔，同時舉辦派對，品牌大使王淨，以及隋棠、邵雨薇、林奕嵐、范少勳都出席。王淨透露喜歡大包包，笑言：「可以把任何東西都丟進去，我的包是無底洞！」范少勳認為LV Monogram是「摩羯座」，他說：「因為很經典、可以陪伴你很久。」

林奕嵐（左起）、邵雨薇、王淨、隋棠、范少勳出席LV Monogram 130周年歡慶活動。

1896年，LV創辦人Louis Vuitton的兒子Georges Vuitton，巧妙結合四葉花卉、四角星、菱形內嵌四角星和交疊的LV字母，創造了Monogram，並在1897年1月11日正式註冊專利。今年Monogram邁入130歲，LV推出膠囊系列慶祝，包括圖案帶有手繪感的Monogram Origine系列，重現了初始的Monogram樣貌、採用淺色植鞣牛皮打造的VVN系列，以及使用錯視印花讓LV古董行李箱圖騰躍然於包包上的Time Trunk系列，以現代語彙演繹出歷史與精神。

一走進LV位於台北101的店內，就可看到硬箱堆疊的巴黎鐵塔。

隋棠拿著Monogram Origine系列的Alma包，帶有手繪感的老花圖案，從130年前最早的Monogram取經，讓她大呼很喜歡，而她人生中的第一個LV Monogram包也很經典：「我20出頭的時候在凱渥，當時對很多品牌還不那麼熟悉，我就問洪老師（洪偉明）可以買什麼樣的包，他建議LV Speedy，於是我就去買了。」

隋棠穿泡泡袖連身裙，搭配Alma BB包款。





邵雨薇穿針織高領上衣與不對稱格紋裙，手上的水桶包相當可愛。

王淨的第一只LV Monogram是多年前買的男包，她說：「我到現在還會背著它出去玩、上飛機，我喜歡大一點的包包，可以把任何東西都丟進去。」范少勳第一次出手買的LV Monogram則是皮夾，而且一次買兩個，其中一個送給好友李玉璽。邵雨薇穿著金色鏤空上衣搭配不對稱格紋裙，手上的Monogram Origine系列Nano Noé是心頭好，她說：「我17歲的時候認識了LV Noé，非常喜歡。」她表示多半穿得素，因此很適合拿Monogram包包。

王淨穿斗篷大衣搭配Speedy Trunk 20包款。

范少勳穿丹寧襯衫、牛仔褲，手提Keepall Trunk 45包。

如果LV Monogram是一個人，覺得「他」是什麼個性？范少勳說：「應該是是摩羯座，很經典、可以陪伴你很久。」王淨則形容：「應該很有個性、不會討好別人，但別人的目光會忍不住追隨他。」LV Monogram的行李箱經得起時間考驗，若用來當時光寶盒，放一件東西進去讓130年後的人發現，兩人會選擇放什麼？范少勳說：「如果放進去的東西可以保鮮的話，我想放小吃，130年後再感受這個味道一定很讚。」王淨附議笑說：「那我想放小泡芙！」

林奕嵐穿黑色斗篷外套，手提Monogram Origine系列Neverfull包。

元、包89,500元。

