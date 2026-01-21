NIKE與SKIMS首雙聯名鞋誕生！史上最優雅Rift分趾鞋　細節、開賣一次看

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Nike與SKIMS的強強聯手，在2026年首度進軍鞋履市場，推出一雙史上最優雅的Rift分趾忍者鞋！聯名細節、開賣資訊本篇一次看。

為何SKIMS這麼紅？

由金卡戴珊（Kim Kardashian）創立的內衣品牌SKIMS，以強調修飾身型、穿著自在感與多元尺碼為特色，包括BLACKPINK成員Jennie、aespa成員寧寧都是私下愛好者，TWICE成員Momo日前來台時也穿著SKIMS的緊身上衣造型留下台灣感性美照，有了社群影響力人物和各國明星的加持，讓SKIMS從歐美網紅圈一路火紅到全球Z世代。

Nike與SKIMS首雙聯名鞋誕生：史上最優雅Rift分趾鞋！為何選擇這雙？金卡戴珊公開原因

NikeＸSKIMS推出首雙聯名鞋：NikeSKIMS Mesh Rift

Nike SKIMS Mesh Rift以Nike Air Rift為基底，也就是有暱稱「忍者鞋」的一款分趾鞋，注入SKIMS的極致服貼、如第二層肌膚般的特點，改造為透氣網布與麂皮拼接的輕薄鞋面，無縫無痕的圓潤邊角、流線線條，使腳型顯得修長，格外優雅！鞋底部分也變得更薄更貼腳、貼地，滿滿的S Logo布滿鞋底則是個可愛的小細節。

Nike與SKIMS首雙聯名鞋誕生：史上最優雅Rift分趾鞋！為何選擇這雙？金卡戴珊公開原因

SKIMS與Nike攜手打造的首雙運動鞋為何選擇「Air Rift」呢？金卡戴珊表示：「芭蕾平底鞋擁有一種既強大又美麗的魅力，這正是我們選擇重新詮釋Nike Rift為首款NikeSKIMS運動鞋的原因。Rift是90年代的經典標誌，深受全球女性喜愛。這次與Nike攜手合作，我們專注於創造一個極簡、俐落，同時能修飾腳型、襯托線條的全新版本。」

Nike與SKIMS首雙聯名鞋誕生：史上最優雅Rift分趾鞋！為何選擇這雙？金卡戴珊公開原因

Nike SKIMS Mesh Rift總共推出三款顏色：黑色、天鵝絨棕與考古棕色，即將於2026年1月26日起於北美地區，以及 Nike.com 、SKIMS.com以及指定SKIMS和Nike實體門市發售，並同步預告，雙方品牌未來也會有更多合作計劃！

Nike與SKIMS首雙聯名鞋誕生：史上最優雅Rift分趾鞋！為何選擇這雙？金卡戴珊公開原因

