默默有超多死忠粉絲的小眾保養！一抹吸收的超強質地難怪會上癮

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

近年有非常多厲害的小眾品牌，以厲害的科研以及專業的配方，帶來有感的護膚體驗，2009年在加州比佛利山莊誕生的Josh Rosebrook就是如此，很多人應該都沒聽過，但它卻默默在歐美地區擁有死忠支持者，有機植物萃取蘊含高效的養膚能量，重點是一點都不刺激，即使敏感肌也可以輕鬆使用。

Josh Rosebrook,hearth,嘉丹妮爾,保養,乳霜,抗老,。（圖／品牌提供）

憑藉在美容沙龍服務長達10多年的經驗，創辦人Josh Rosebrook發現許多人都深受肌膚「慢性發炎」所苦，泛紅、敏感卻也希望擁有健康細緻的膚質，因此，在加州成立同名品牌，結合東方傳統草藥概念以及西方先進科學，以「植物活性浸泡萃取」保留植物真正有效的活性成分，並且透過「仿生科技分子」讓成分能最高程度與肌膚相容，建立起長期穩定的養護方案，塑造康健完美的好膚質。

Josh Rosebrook,hearth,嘉丹妮爾,保養,乳霜,抗老,。（圖／品牌提供）

2026年由選物店hearth引進台灣，首次登場6大經典熱賣的品項，其中，A+C賦活精華油直接把近年最紅的「早C晚A」融入到一瓶之中，採用最新型的HPR溫和型A醇協同脂溶性維他命C，超強滲透力可以同時達到抗老與提亮功效，搭配白樺茸與綠茶還能加強抗氧化，重點是即使是精華油質地，也非常好吸收，一抹瞬間就吸收進肌膚，用過絕對會驚艷。

Josh Rosebrook,hearth,嘉丹妮爾,保養,乳霜,抗老,。（圖／品牌提供）

同樣守護敏弱肌的台灣植萃品牌嘉丹妮爾也在近期推出粉能亮胜肽澎潤霜，運用雙重抗老胜肽結合玻色因、五胜肽與六胜肽，可以幫助肌膚全方位緊緻拉提，淡化乾燥細紋，讓膚況重現澎潤飽滿彈力。

Josh Rosebrook, hearth, 嘉丹妮爾, 保養, 乳霜, 抗老

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

