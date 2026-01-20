台北101出現皇后花園新春迎客　誠品台南「辦流水席」手路菜吃得到

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2026 馬年新春，台北 101 今年主打「皇后花園」大型花藝裝置與賀歲馬戲表演，並針對聯名卡友推出最高 8% 回饋，讓民眾走春兼具視覺享受與購物優惠；誠品生活則集結百位設計師舉辦新春市集，並在台南首度舉辦「辦桌」流水席，重現百年手路菜，全台指定店點更祭出限時「滿千送百」與擲筊抽烏魚子活動，搶攻年節遊逛商機。

台北 101 今年新春重頭戲選在 4 樓都會廣場，打造大型「皇后花園」，運用超過十種珍稀玫瑰與多樣植栽，搭配紅心、骰子與騎士等造景，營造如夢遊仙境般的童話氛圍，初一至初三也將推出一系列賀歲表演，大年初一由董事長賈永婕領軍財神爺與舞獅全館巡遊發送紅包，初二有高空舞獅特技，初三則由馬戲派對壓軸登場 。

商場內法國精品 Longchamp 呼應馬年，於松智路口打造充滿童趣的「搖搖馬樂園」快閃店；B1 則引進泰國人氣 IP「Butterbear」聯名快閃與韓國養髮品牌 ROOTON 。針對聚餐需求，業者表示，從 1／22 至 2／22 期間，刷台北 101 聯名卡單筆消費滿 5,000 元，送 200 元抵用券，回饋約達 8%，讓消費者添購行頭省荷包 。

誠品生活南西從 1／26 起，針對春節來臨推出「新春設計市集」，集結百位設計師展售近千款馬年主題斗方與紅包袋，如曾榮獲紅點設計獎的「添財迷你馬」等創意小物；1／30 至 2／4 期間更邀請「沒有文青」等 6 位人氣插畫家現場揮毫 。

針對想要感受傳統年味的民眾，誠品生活台南特別舉辦「府埕呷桌」流水席，邀請傳承百年的施家班總鋪師掌勺，於 2／28 端出避風塘大蝦等經典辦桌菜，現場還有歌手 LINION 與葉穎演唱，目前已開放報名 。

誠品生活針對南西、新店、新板與台中 480 等店點，於 1／30 起推限時 3 天「72 小時辦年貨」滿千送百活動。憑單筆滿 300 元發票可參加「逗陣擲筊呷好年」，擲出聖筊有機會抽中迪化街知名「李日勝」烏魚子或蘇杭 365 四人套餐券。

1／30 至 2／1 會員於指定店點，聯名卡當日累計消費滿 5,000 元再送 250 元抵用券；3／2 前消費滿 6,000 元即可兌換台灣玻璃及臺灣印事共同企劃討喜撲滿「聚福玻璃杯碗組」、滿12,000元兌換「盈春玻璃花茶壺杯組」。