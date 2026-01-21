試開箱／淡顏系妝容必備！水感「西洋菊潤唇膏」10款美色盲選都出挑

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

潤唇膏單品到2026年依舊是話題潮流，日系美妝品牌PAUL & JOE就推出全新的西洋菊柔光透潤唇膏，質地非常水潤又絲毫沒有油膩感，細緻透亮的自然色澤，即使素顏擦也一點都不違和，總共10個顏色都非常實用，重點是還有各種可愛又具有質感的唇膏盒可以搭配，簡直滿足夢幻少女心。

PAUL & JOE首個低飽和的潤唇膏在2026年開春登場，雖然採用雙融油脂配方也添加了荷荷芭油的成分，但塗抹起來跟唇油帶來的滋潤感又有些許不同，比較類似膠狀的唇膏質地，特別適合台灣較為悶熱的天氣，整體10個色調包含粉色系、珊瑚橘等，算是日常使用也不容易出錯的百搭之選。

不只是潤唇膏大舉鋪色，這次把腮紅、打亮以及修容都全部整合，採取自組式的彩盤設計，可以任意混搭不同顏色的頰彩或是打亮、修容等，光是腮紅就有10個顏色、打亮3色、修容2色，在質地上跟以往有截然不同的表現，非常細膩絲滑的質地，可以呈現出極美的飽和度，而且非常貼膚，即使是珠光較多的打亮色，也不太會有飛粉的狀況出現。

喜歡日系彩妝，佳麗寶旗下的LUNASOL向來也是細緻粉體的首選，之前推出8個顏色一盒的晶巧霓光眼彩盤（金炫特藏版），溫柔的大地色系以及粉紫色調，一盤就可以輕鬆打造出淡顏系眼妝，做到自然修飾同時又不會太過搶眼，打造出柔和深邃的雙眼妝容。