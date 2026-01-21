GD大神降臨CASETiFY！全球代言人首發「銀色波紋殼」帥炸1／26 開搶

▲CASETiFY宣布請GD權志龍擔任首位全球代言人。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

各位潮流迷跟 V.I.P 請尖叫！配件品牌 CASETiFY 邁入 15 周年，找來 K-POP 之王 GD 權志龍擔任首位全球代言人，帶貨王一出手果然不同凡響，親自演繹的全新系列「CHROMATIC: FORMS & HUES」才剛曝光，那充滿未來感的銀色波紋設計，已讓社群討論度爆表，全系列將於 1／26 正式開賣，大家的荷包準備瘦得很開心啦！

CASETiFY 表示，與 G-DRAGON 的合作不只是掛名代言，更強調要展現他的創作精神。首波主打的「形體之藝（FORMS）」系列，直接將品牌經典的波紋手機殼升級成「金屬版」，選用鋁合金材質打造，那種冷冽的霧銀質感搭配流動線條，拿在手上彷彿是件當代藝術品，帥氣度破表。

高調風格使用者專屬的「色彩之語（HUES）」系列，本次一口氣推出薄荷藍、萊姆黃等 5 款高飽和度色系，特別是官網限定的烈焰橙與螢光綠，視覺效果超強烈。重點是這些波紋殼不僅手感好，還支援 MagSafe 磁吸功能，實用性與顏值都點滿 。

除了手機殼，這次的掛飾配件也是大亮點，包括帶點狂野感的「2 合 1 金屬鏈背帶」，還有結合櫻桃與愛心元素的「串珠鑰匙圈」，以及那個超吸睛的「展翅天使澎澎吊飾」，完全展現了 GD 獨有的混搭美學，掛在手機或包包上瞬間讓造型升級，還有超強磁吸力的波紋卡套與吸盤支架，讓你的科技配件也能充滿巨星味 。

CASETiFY「CHROMATIC: FORMS & HUES」系列將於 1／26 正式登場，屆時 CASETiFY 台灣官網、全台 5 間 STUDiO 品牌概念店以及蝦皮旗艦店將同步發售。想要入手 GD 同款潮物的粉絲們，鬧鐘記得設好，準備拼手速（或腳速）了喔。

▲張員瑛代言Dyson新年限定色「琥珀香檳」。（圖／品牌提供）

迎接 2026 年新歲，Dyson 攜手人氣韓星張員瑛，為旗下頭髮護理系列換上充滿節慶氛圍的「琥珀香檳」限定色，主打精緻奢華感，讓日常吹整也能擁有巨星感。

Dyson 整髮系列推出新年限定色「琥珀香檳」，靈感源自於季節轉換與團聚歡慶的時刻，將冬夜爐火的暖光與香檳微光融入設計中 。透過特殊的金屬塗層工藝，機身呈現出溫潤的酒紅與暖銅色調，視覺層次相當豐富。品牌大使張員瑛穿上閃亮服飾加持，彷彿能養出如韓星般澎潤有光澤的秀髮 。

「琥珀香檳」限定色涵蓋頭皮護理的 Supersonic Nural 吹風機、Airstrait 二合一吹風直髮器與Airwrap i.d. 藍牙多功能造型器，皆附同色系的精美皮革禮盒，自用或送禮都華麗，售價 14,600 元至 17,600 元。