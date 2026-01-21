春節香氛新提案：Diptyque 臘梅限量蠟燭、Santa Maria Novella 義式祝福一次看

記者曾怡嘉／綜合報導

農曆新年向來是「除舊佈新」的重要節點，而香氣，往往是最快改變空間氛圍的關鍵。今年春節，Diptyque 與 Santa Maria Novella 分別以東西方文化意象出發，端出充滿祝福寓意的限量香氛提案，替新一年揭開溫柔而有力量的序幕。

▲DIPTYQUE 2026 春節限量香氛蠟燭—臘梅（Lamei）：190g，2,300元。

以季節更迭與新生為靈感，Diptyque 於 2026 年農曆新年首度隆重推出春節限量香氛蠟燭——臘梅（Lamei）。臘梅在霜寒中綻放，象徵堅韌與希望，也呼應迎春納福的節氣意涵。

香氣表現上，臘梅以柔潤如天鵝絨的花香為核心，揉合蜂蜜般的甜美與溫暖木質調性，營造出溫和卻富有層次的嗅覺印象，適合新年期間為居家空間注入安定、明亮的氣息。此次限量包裝亦是一大亮點，藝術家林子楠特別創作融合傳統與當代風景的畫作，將臘梅與喜鵲入畫，寓意春回大地、繁榮昌盛，為蠟燭增添收藏價值。

為了慶賀春節到來，凡於全台 10/10 APOTHECARY 櫃點與 DIPTYQUE 專門店，不限金額消費任一 DIPTYQUE 商品，即贈「2026 春節限量紅包袋」一組，數量有限，贈完為止。



▲Santa Maria Novella 波斯石榴花手工陶瓷擴香，3,400元。

來自義大利佛羅倫斯的百年香氛品牌 Santa Maria Novella，在新春時節以「空間」與「身心」為核心，提出全方位的義式香氛美學。品牌精選多款象徵祝福與淨化的經典作品，回應除舊迎新的生活儀式感。

▲Santa Maria Novella 手工薰香紙，800元。

其中最具代表性的，是象徵豐饒與圓滿的波斯石榴花手工陶瓷擴香。石榴在東西方文化中皆被視為生命力與吉祥的象徵，陶瓷本體由義大利匠人以高溫窯燒定型，再長時間浸潤精油，讓香氣自然吸附並緩慢、持久地釋放於空間之中。此外，品牌也推薦可用於日常淨化的手工薰香紙，以及從沐浴到身體護理的一系列香氛作品，讓新年的第一天，從氣味開始重新整理身心節奏。

同時也祭出新春消費活動，單筆消費滿 3,300元，贈「新春刮刮卡」乙張；即日起至 2/22消費滿額，贈「Melograno 石榴祝福紅包袋」乙份。

