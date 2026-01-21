fb ig video search mobile ETtoday

春節香氛新提案：Diptyque 臘梅限量蠟燭、Santa Maria Novella 義式祝福一次看

>

記者曾怡嘉／綜合報導

農曆新年向來是「除舊佈新」的重要節點，而香氣，往往是最快改變空間氛圍的關鍵。今年春節，Diptyque 與 Santa Maria Novella 分別以東西方文化意象出發，端出充滿祝福寓意的限量香氛提案，替新一年揭開溫柔而有力量的序幕。

▲▼春節香氛。（圖／品牌提供）

▲DIPTYQUE 2026 春節限量香氛蠟燭—臘梅（Lamei）：190g，2,300元。

以季節更迭與新生為靈感，Diptyque 於 2026 年農曆新年首度隆重推出春節限量香氛蠟燭——臘梅（Lamei）。臘梅在霜寒中綻放，象徵堅韌與希望，也呼應迎春納福的節氣意涵。

▲▼春節香氛。（圖／品牌提供）

香氣表現上，臘梅以柔潤如天鵝絨的花香為核心，揉合蜂蜜般的甜美與溫暖木質調性，營造出溫和卻富有層次的嗅覺印象，適合新年期間為居家空間注入安定、明亮的氣息。此次限量包裝亦是一大亮點，藝術家林子楠特別創作融合傳統與當代風景的畫作，將臘梅與喜鵲入畫，寓意春回大地、繁榮昌盛，為蠟燭增添收藏價值。

▲▼春節香氛。（圖／品牌提供）

為了慶賀春節到來，凡於全台 10/10 APOTHECARY 櫃點與 DIPTYQUE 專門店，不限金額消費任一 DIPTYQUE 商品，即贈「2026 春節限量紅包袋」一組，數量有限，贈完為止。
 

▲▼春節香氛。（圖／品牌提供）

▲Santa Maria Novella  波斯石榴花手工陶瓷擴香，3,400元。

來自義大利佛羅倫斯的百年香氛品牌 Santa Maria Novella，在新春時節以「空間」與「身心」為核心，提出全方位的義式香氛美學。品牌精選多款象徵祝福與淨化的經典作品，回應除舊迎新的生活儀式感。

▲▼春節香氛。（圖／品牌提供）

▲Santa Maria Novella 手工薰香紙，800元。

其中最具代表性的，是象徵豐饒與圓滿的波斯石榴花手工陶瓷擴香。石榴在東西方文化中皆被視為生命力與吉祥的象徵，陶瓷本體由義大利匠人以高溫窯燒定型，再長時間浸潤精油，讓香氣自然吸附並緩慢、持久地釋放於空間之中。此外，品牌也推薦可用於日常淨化的手工薰香紙，以及從沐浴到身體護理的一系列香氛作品，讓新年的第一天，從氣味開始重新整理身心節奏。

▲▼春節香氛。（圖／品牌提供）

同時也祭出新春消費活動，單筆消費滿 3,300元，贈「新春刮刮卡」乙張；即日起至 2/22消費滿額，贈「Melograno 石榴祝福紅包袋」乙份。
 

關鍵字：

春節香氛, 限量蠟燭, 義大利香氛, 新年祝福, 香氛禮盒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走

最容易被PUA的星座Top 3 ！第一名超怕起衝突　常被話術牽著走

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露 Lisa加入Nike家族踩Air Max 95帥美登場！曝兒時回憶「存零用錢買鞋」 TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭 情緒切割超強的三大星座！TOP 1理性評估關係　不值得就斷乾淨 鞋頭必關注本週熱門鞋款！英製NB1500新配色、《怪奇物語》最終章致敬 孫芸芸女兒秀廚藝！「仙女菜單」大公開　每天都吃這碗 一整天最好的5個補水時間點　輕鬆降食慾、皮膚變更好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面