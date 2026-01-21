UNIQLO：C首推質感墨鏡「春夏重點搶看」！790元抽繩包、精品級外套必收

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

由英國知名設計師 Clare Waight Keller 操刀的 UNIQLO：C 系列，在過去一直是話題之作，雖然她目前已經成為全線設計師，但是C 系列依舊擁有不少死忠粉絲，2026 春夏新作以「城市漫步」為靈感，延續品牌擅長的極簡風格，並在細節中注入高機能與時尚語彙，整體色調以沙棕、卡其、灰白等中性大地色為主，以實穿的風衣、西裝外套等單品帶出一種寧靜且不費力的風格，系列即將於 2 月 6 日正式上市。

▲uq 。（圖／品牌提供）

▲uq 。（圖／品牌提供）

▲uq 。（圖／品牌提供）

▲ UNIQLO：C  2026 春夏新作以「城市漫步」為靈感，延續品牌擅長的極簡風格，並在細節中注入高機能與時尚語彙。（圖／品牌提供）

Clare Waight Keller 透過簡約造型詮釋現代生活的節奏感，無論是高領拉鍊針織、雙口袋軍裝外套，或是輕量風衣外套與柔軟挺版西裝單品，都展現 UNIQLO：C 系列一貫的輕盈剪裁與精緻佈局。她表示：「我希望本季系列不僅在視覺上動人，也同樣講究穿著時的感受。」

▲uq 。（圖／品牌提供）

▲uq 。（圖／品牌提供）

▲uq 。（圖／品牌提供）

▲uq 。（圖／品牌提供）

▲uq 。（圖／品牌提供）

▲uq 。（圖／品牌提供）

其中極具代表性的抽繩輕量風衣外套，採用防潑水輕盈布料，結合中長版剪裁與高領設計，適合春夏換季時穿搭。腰間鬆緊抽繩與四口袋配置，提供造型彈性與實用性，柔霧褐色調不挑人穿，無論搭配裙裝或長褲都能拉出俐落身形。而另一大主打的高領拉鍊針織上衣，採親膚彈性面料製成，立領設計可全拉起或折下調整造型。除了日常機能服，系列也推出一款中性剪裁的柔軟西裝外套，輪廓挺闊卻不失流動感，適合現代通勤族於不同場域自由切換身份。配件方面別錯過790元的抽繩肩背包、首度推出的設計款太陽眼鏡，還有拼接休閒鞋值得入手。

同場加映

日本高端潮流品牌 EVISU 近日正式進駐台北 101開設全新快閃店，並同步推出 「EVISU X TAIPEI 101」限定系列，以台北 101 為核心靈感，將地標的層層結構與象徵節節高升的寓意融入 EVISU 經典海鷗圖案，打造更具台灣識別度的聯名單品。其中 101 夜景印花連帽衛衣將地標化成霓虹視覺；另一款多口袋牛仔褲則以竹節紋丹寧布與機能感口袋致敬大樓線條，是系列中最具收藏價值的單品。大面積Daicock海鷗弧形圖騰 T 恤運用紫與黃強烈配色詮釋街頭能量，成為粉絲鎖定的入門推薦。

▲▼ evisu 。（圖／品牌提供）

▲▼ evisu 。（圖／品牌提供）

▲▼ evisu 。（圖／品牌提供）

▲EVISU 台北101 限定店帶來獨賣單品 。（圖／品牌提供）

UNIQLO, 春夏新品, ClareWaightKeller, EVISU, 台北101

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

