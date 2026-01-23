fb ig video search mobile ETtoday

居家護髮與沙龍護髮差在哪？護髮技巧＋各髮質指南　年前回到柔順亮澤

文／美人圈

年前換新髮型、補染或燙捲，是許多人的必做清單，但髮色能不能持久、捲度會不會走山，關鍵在護髮！不少人天天護髮，卻仍覺得頭髮毛躁，甚至疑惑「居家護髮是不是沒用？」其實問題不在護髮不夠勤，而是居家護髮與沙龍護髮差在哪、護髮步驟與產品選擇錯誤！這次特別訪問The Vale Finest髮型師Mino，一次解析居家護髮怎麼做才有效、護髮效果不明顯的關鍵原因，同時整理多款居家護髮推薦與正確保養觀念，幫助染後、燙後髮質在年前快速回到柔順亮澤的最佳狀態。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲沙龍護髮。（圖／The Vale. Finest）

沙龍護髮為什麼更有感？關鍵不在滋潤度、而在「分子層級」

很多人做完沙龍護髮後都有個疑問：「為什麼在家護髮做再多，效果還是比不上沙龍？」，Mino表示，關鍵其實不在於誰比較滋潤、而是護髮成分的分子量與作用層級。

市售居家護髮：中等分子量，作用層次較為表面
多半以中等分子量的成分為主，效果集中在髮絲表層，能快速帶來柔順與光澤，但維持時間較短，因此需要每日護髮。

沙龍護髮：小分子結構＋高濃度，修護效果更深層
透過較完整、較小的分子結構與高濃度配方，讓修護成分進入髮絲內部、作用到皮質層，效果更持久。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲護髮保養質地。（圖／IG@moroccanoil_kr）

居家護髮是每天的保養關鍵

髮型師Mino補充，護髮其實很像肌膚保養。沙龍護髮就像深層臉部療程，能在短時間內調整整體狀態，建議一個月可以做一次；居家護髮則是每天維持效果的基礎保養。以沙龍療程來說，完整護髮一次約可維持數週，依個人洗頭頻率與髮況不同而有所差異；但回到家後，仍需要透過日常洗護，讓補進去的水分與養分留得住。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲居家護髮是每天的保養關鍵。（圖／IG@lador_kr）

髮型師護髮技巧：護髮前注意「清潔」很重要

不少人以為清潔只和頭皮有關，其實髮絲本身也會累積雜質，像是水質中的礦物質、水垢殘留，特別是在台灣水質普遍偏硬的環境下，這些殘留物會卡在髮絲裡，讓頭髮一碰水就變硬、乾澀。如果護髮前沒有先把這些堆積物清除，後續再怎麼補護，養分也只能停留在表層、進不了髮絲核心。因此沙龍護髮通常會多一道「清潔程序」，不只清潔頭皮、更要將髮絲先「清乾淨」，後續再補水、補蛋白質，頭髮的吸收力才會真正打開，髮絲質感也會變得透亮滑順。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲護髮前注意清潔很重要。（圖／IG@longtake_official）

髮型師護髮技巧：頭皮護理、護髮要分開

現在越來越強調「頭皮與頭髮分開保養」，原因其實很簡單：頭皮需要的是清爽與平衡，髮絲需要的則是修護與滋養，兩者需求完全不同。過去常見的二合一洗護容易讓矽靈或滋潤成分堆積在頭皮，反而影響髮根蓬鬆度與頭皮健康。現在的護髮趨勢，更傾向頭皮專用清潔、髮絲再依髮質加強修護。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲頭皮護理、護髮要分開。（圖／IG@longtake_official）

髮型師護髮技巧：自然捲、受損髮「補水」才是關鍵

很多人一提到自然捲或受損髮，第一個反應就是抹髮油，但髮型師Mino補充，頭髮毛躁真正的關鍵往往是缺水、不是缺油。當髮絲缺水時，毛鱗片容易張開，外觀看起來就會顯得毛躁乾澀；這時候補油只能短暫包覆，無法從根本改善。對自然捲或孔洞較大的髮質來說，先補水、像是可以擦水分含量較高的免沖洗護髮乳，之後再視需求補油，才能讓髮絲柔軟卻不厚重。尤其是細軟或容易扁塌的人，更要避免過度滋潤。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲頭髮毛躁真正的關鍵往往是缺水。（圖／IG@shiseidoprotw）

髮型師護髮技巧：髮油不是智商稅，選對才真的有感

其實髮油並不是純粹的「智商稅」，關鍵在於有沒有選對。髮型師Mino分享，選髮油時，比起看香味、更重要的是留意油的「分子大小」。小分子油質地較輕盈，能更均勻包覆髮絲，不只不容易油膩，護髮效果也更明顯。購買前可以先將髮油擠在手臂上、推開後觀察質地，延展性好、吸收快、不會形成厚重油膜的款式更適合日常使用，也比較不容易讓頭髮扁塌油亮。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲燙髮與染髮後的護髮重點不同。（圖／IG@now.n.than）

髮型師護髮技巧：燙染後護髮怎麼選？重點其實不一樣

燙髮與染髮後的護髮重點其實不同。染後護理更著重於鎖色與外層穩定，避免色素流失；燙後護理則需要補充大量蛋白質，修補因高溫而受損的髮絲結構。依照髮況不同，也會有鎖色修護、自然捲修護、深層修護與頭皮養護等不同方向，沒有一款護髮能一次解決所有問題，關鍵在於依需求分階段保養。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲抗熱、抗靜電、抗濕氣、抗空污都是讓髮質穩定的關鍵。（圖／IG@anillo_official）

髮型師護髮技巧：護髮不只修護、防護觀念更不能少

現代護髮不只是在「修」，更是在「防」。抗熱、抗靜電、抗濕氣、抗空污，都是讓髮質穩定的關鍵。尤其是每天使用吹風機、離子夾的人，高溫就像反覆「煎」頭髮，如果沒有防護，久了髮絲會變脆、孔洞越來越明顯。與其等受損後再補救，不如在日常造型前就先做好防護，讓頭髮維持在相對健康的狀態。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@shiseidoprotw）

居家護髮推薦：資生堂 芯詩珀莉 輕縈柔波系列

資生堂專業美髮旗下的芯詩珀莉系列，向來以依照不同髮質需求精準修護著稱，從日常洗護就能對症照顧各種受損狀況。像是針對細軟扁塌、需要強韌與豐盈感的活耀未來系列，主打補強髮絲支撐力；乾燥、受損髮質適合盈潤新生系列，著重深層滋養與修護；染後護色需求則可選擇極光綻色系列，幫助延緩褪色、維持色澤通透；而頭皮容易敏感、失衡的人，則有優源舒活系列調理頭皮環境。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲資生堂專業美髮旗下的芯詩珀莉系列。（圖／IG@shiseidoprotw）

其中最具話題度的，莫過於被許多髮型師稱為「居家版縮毛矯正」的輕縈柔波系列。透過獨家黑科技芯盈動熱能系統，藉由日常洗護改善髮質，搭配平板夾、電棒捲等熱工具加溫至約180℃即可啟動順髮模式，讓髮絲由內而外重新排列結構。不同於傳統燙直的負擔感，輕縈柔波是透過熱能放大先前的護髮效果，撫平毛躁、提升柔順度，降溫後還能在髮絲表層形成保護膜，隔絕濕氣、維持造型不塌不亂，髮質反而越用越柔軟、有彈性。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

如果是染燙頻繁、髮質受損程度較高的人，資生堂在很多美髮沙龍店也有合作專屬護髮療程！像是資生堂的完美芯髮療程（又稱「女神鏡光護」）就是專業沙龍護髮，核心技術在於髮芯還原術，透過超淨化、秒還原、長效封存三大關鍵步驟，從髮芯深層改善粗硬、乾澀與結構受損問題。

超淨化（Detox）：以獨家離子偵測技術導出髮絲中的鈣離子，改善粗硬乾澀，讓髮質回復純淨狀態。

秒還原（Restore）：透過熱能超導科技將修護精華導入髮芯，重建受損結構，提升彈性與飽滿度。

長效封存（Seal）：啟動全能防禦科技，鎖住養分並形成保護層，延長護髮效果。

客製化修護：依細軟、粗硬或染燙受損等不同髮質，搭配專屬安瓶配方。

居家護髮推薦：SACHAJUAN 結構修護安瓶保養組

針對染燙後結構受損、髮絲容易乾澀斷裂的狀況，SACHAJUAN結構修護安瓶保養組以雙劑型設計，將高效吸收的安瓶精華與包覆滲透的修護髮膜一次調和，讓居家護髮也能完成近似沙龍級的深層修護！結合Fiberhance™雙鍵修護科技 與微藻生物技術，深入髮芯補強結構、提升髮絲強韌度，同時恢復柔順與自然光澤，特別適合染燙後、反覆造型造成的結構型受損髮質。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲SACHAJUAN 結構修護安瓶保養組，NT$1,800（含結構修護極效安瓶30ml＋修護髮膜75ml）。（圖／SACHAJUAN By 10/10 APOTHECARY）

另外，針對染後頭髮，SACHAJUAN也有最新矯色洗髮露可以選擇！近年流行的冷茶色、霧感棕與灰調髮色，雖然低調耐看，卻特別容易在洗髮、熱造型與日曬影響下浮現底層橘黃調，讓霧感與透明度逐漸流失。SACHAJUAN全新幻銀矯色洗髮露將色調管理前移至洗髮階段，在每一次清潔時同步完成去黃、防曬與柔亮，幫助褪色後的髮色維持在更穩定、中性的狀態，讓冷調髮色更持久、線條更乾淨。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲SACHAJUAN 幻銀矯色洗髮露，220ml／NT$1,250。（圖／SACHAJUAN By 10/10 APOTHECARY）

居家護髮推薦：ORIBE 不可一世 洗繚護經典禮盒

來自紐約的精品髮品ORIBE，以藝術語彙重新詮釋節慶護髮美學，2025年特別攜手芬蘭藝術家Kustaa Saksi推出節慶限定系列《金織絲語 Golden Threads》，讓洗護日常也成為一場關於光、時間與觸感的感官體驗。經典修護系列蘊含雪絨花、西瓜與荔枝萃取的高效修護配方，能深層修復染燙與日常造成的受損髮絲，搭配ORIBE招牌蔚藍海岸木質花香調，將佛手柑、茉莉與檀香揉合成低調而高雅的氣息。從洗髮、護髮到髮油一次到位，既是節慶送禮首選，也適合想在家完成精品級護髮儀式的人。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲不可一世 洗繚護經典禮盒，NT$3,860（含不可一世 香波洗髮露 250ml＋不可一世 瞬護髮膜 200ml＋不可一世 髮油旅行裝 50ml）。（圖／ORIBE）

居家護髮推薦：juliArt 覺亞 洸影玫瑰系列

juliArt覺亞指出，染後髮色快速流失，往往來自兩個最容易被忽略的原因：一是高溫造成的熱傷害，二是缺乏正確的日常護髮。當頭髮長時間暴露在熱水、吹風機或高溫造型工具下，毛鱗片會因受熱張開，加速色素流失，也讓髮絲變得乾燥毛躁；同時，若洗護產品偏鹼性或清潔力過強，也會破壞毛鱗片的緊密度，使染料難以穩定停留。juliArt建議，洗髮水溫應控制在35～40℃，造型工具則以120～150℃低溫為宜，並搭配防熱產品與日常UV防護，才能從源頭延緩褪色、維持染後的亮澤與柔順。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲juliArt 覺亞 洸影玫瑰系列。（圖／juliArt 覺亞）

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

針對染後色調管理，juliArt推出全新洸影玫瑰系列，以弱酸性胺基酸成分平衡頭髮pH值，幫助毛鱗片維持緊密貼合狀態，降低洗髮過程中的色素流失，同時兼顧頭皮溫和清潔。系列核心添加大馬士革玫瑰精油、紅花油精萃與複合胺基酸，結合摩洛哥油、綠茶萃取等滋養成分，從補水、補油到結構強韌，全面修護染燙後的乾燥受損。從洗髮、髮膜、潤髮到免沖洗修護與髮油，五步驟完整銜接，讓染後髮色維持通透光澤，也讓髮絲在日常中持續回到柔順健康的理想狀態。

居家護髮推薦：atreat 髮芯強韌分子護髮素

機能型保養品牌atreat推出首款居家結構護髮產品髮芯強韌分子護髮素，由日本研發團隊歷時兩年打造，專為亞洲女性常見的染燙受損、乾枯斷裂與毛躁問題設計。核心採用日本分子連結科技，透過K分子植物胜肽 深入髮芯，重新連結斷裂的結構骨架，從根本強化髮絲韌性，而非只停留在表面修飾；搭配植物角蛋白補強與熱活性修護機制，在吹整時啟動防護膜，同步抗熱、抗濕氣、撫平毛鱗片。免沖洗配方只需短短4分鐘，就能感受髮質柔順回彈，使用後彷彿剛做完沙龍級縮毛矯正，讓修護效果不只當下有感，更能隨著每次使用持續堆疊。

▲居家護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲atreat 髮芯強韌分子護髮素，50ml／NT$1,480。（圖／atreat By Amiid Beauty）

延伸閱讀

2026護髮油推薦 Top20：Dcard 好評抗毛躁，寶雅開架＋日韓爆紅護髮油

2026髮膜推薦18款！Dcard狂推漂後髮、乾枯毛躁修護髮膜，評價、用法一次看！

2026染髮顏色推薦！30款「顯白、不漂、遮白髮」最齊全髮色範本一次看！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

