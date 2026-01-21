詹懷雲「183公分還嫌不夠」穿HOGAN增高鞋　曝買鞋原則：不排隊

記者鮑璿安／綜合報導

義大利鞋履品牌 HOGAN 推出 2026 春夏新系列，延續品牌經典運動美學，打造一系列復古外型的鞋款，今21日邀請演員詹懷雲演繹新品，穿上具 5 公分內增高設計的全新「Hogan Athletic」鞋履，讓身高183cm的他直接逼近190cm，他相當滿意也笑說：「我覺得大家都喜歡自己再高一點！」





▲詹懷雲示範Hogan Athletic 鞋履。（圖／品牌提供）





▲詹懷雲直言對品牌第一印象是質感、輕盈、舒服，也和自己的選鞋宗旨相呼應 。（圖／品牌提供）

Hogan Athletic以復古跑鞋外觀搭配低飽和度奶糖色皮革，以及極簡黑白配色，外型搶眼卻不高調，詹懷雲直言對品牌第一印象是質感、輕盈、舒服，也和自己的選鞋宗旨相呼應。他坦言平常沒有特別收藏鞋的習慣，目前鞋櫃裡大約有八九雙，選鞋最重視舒適度，如果真的喜歡就會直接買下來，「但要排隊搶一些限量鞋的話我會覺得很累」。他也說自己平常喜歡白色系鞋款，更加百搭，希望穿起來自在但不失時尚感，不用太刻意。而針對過年送禮推薦，他說：「除了我腳上的這雙，再來就是老爹鞋，顏色跟款式都很多，我很喜歡餅乾鞋。」





▲Hogan Athletic 採復古田徑鞋外型設計，結合跑道紋理大底與柔軟皮革 。（圖／品牌提供）





▲以滑板鞋為靈感的全新女子鞋款 Hogan Crosswind 。（圖／品牌提供）





▲HOGAN 86er 系列從 80 年代田徑運動汲取靈感 。（圖／品牌提供）

HOGAN 2026 春夏系列延續義式復古美學，主打的 Hogan Athletic 採復古田徑鞋外型設計，結合跑道紋理大底與柔軟皮革，內建 5 公分增高結構，兼顧造型比例與輕盈腳感。86er 系列則以經典德訓鞋為靈感，透過奶油白麂皮拼接與標誌性 H logo 呈現復古街頭氣息。女款新品 Crosswind 以滑板鞋為設計基礎，搭配柔霧粉彩與低飽和色系打造多樣選擇，亦同步推出穆勒鞋款式，提供春夏更輕便的穿搭可能。延續高人氣的 Double Cool 與 HOGAN Cool 系列則持續主打厚底與異材質拼接設計，將機能與時髦平衡發揮至最大化。

