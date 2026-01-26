2026情人節送禮質感香氛全指南　把愛變成每天聞得到的香氣

fb ig video search mobile ETtoday

把愛變成每天聞得到的香氣：2026情人節質感香氛全指南

▲情人節質感香氛全指南。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

圖文／CTWANT

情人節，是一年之中最適合用「氣味」表達心意的時刻。比起短暫的花束與巧克力，一份真正好的香氛禮物，會在往後的每一天，被再次想起。2026年的情人節送禮趨勢，早已從單一香水，延伸到居家香氛、身體香氣與生活儀式感。無論是剛曖昧、熱戀中，或是已經一起生活的伴侶，只要選對香氣，就能把愛留得更久。

送給成熟戀人：百年香水的長久承諾

如果你的情人，重視質感、歷史與不隨流行改變的品味，那麼Acqua di Parma的110周年限量之作，會是一份非常有份量的情人節禮物。​

把愛變成每天聞得到的香氣：2026情人節質感香氛全指南

▲Acqua di Parma克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版100ml／11,200元。（圖／品牌提供）

 「克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版」以單一年份、單一非凡收成的原料概念，選用2024年馬達加斯加諾西貝島的白色依蘭依蘭，搭配義大利佛手柑、血橙與葡萄柚，最後以廣藿香與香根草收尾。香氣乾淨、穩定、優雅，像一段歷久彌新的關係，不需要張揚，卻始終存在。

把愛變成每天聞得到的香氣：2026情人節質感香氛全指南

▲Acqua di Parma克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版100ml／11,200元。（圖／品牌提供）

送給曖昧或熱戀對象：一聞就靠近的性感果香

想要在情人節製造記憶點，香氣一定要有存在感。TOM FORD私人調香系列全新「情慾無花果Figue Erotique」，正是為親密距離而生。

把愛變成每天聞得到的香氣：2026情人節質感香氛全指南

▲TOM FORD私人調香系列 情慾無花果30ml／9,100元、50ml／13,650元、250ml／35,000元。（圖／品牌提供）

以無花果從青綠走向熟成的臨界瞬間為靈感，結合品牌獨家Kadota無花果香調與黑糖香調，果香濃潤、微鹹、帶有果蜜光澤，後調由依蘭、廣藿香與安息香包裹，性感卻不甜膩。這是一款很容易讓人想靠近的香氣，特別適合情人節夜晚。

把愛變成每天聞得到的香氣：2026情人節質感香氛全指南

▲TOM FORD私人調香系列 情慾無花果30ml／9,100元、50ml ／13,650元、250ml／35,000元。（圖／品牌提供）

送給每天都想被照顧的她：溫柔又實用的日常香氣

如果你想送的是一份「每天都會用到」的情人節禮物，PAUL & JOE粉紅櫻花限量保濕香氛噴霧，是最不容易出錯的選擇。

以櫻花為主調，融合柑橘、果香與柔和花香，香氣輕盈不甜膩；同時結合保濕型香氛科技，臉部、身體與頭髮皆可使用，讓香氣成為日常保養的一部分。對方每次噴香時，都會想起送禮的你。

把愛變成每天聞得到的香氣：2026情人節質感香氛全指南

▲PAUL & JOE粉紅櫻花限量保濕香氛噴霧80ml／1,100元。（圖／品牌提供）

送給一起生活的伴侶：把浪漫留在家裡

當關係進入「一起生活」的階段，情人節禮物也會開始轉向居家儀式感。Dior《迪奧香氛世家》香氛蠟燭系列，以高訂語彙重新定義居家香氣。

把愛變成每天聞得到的香氣：2026情人節質感香氛全指南

▲《迪奧香氛世家》香氛蠟燭系列。（圖／品牌提供）

黑色玻璃燭杯搭配布紋標籤與束腰褶襇設計，並可自由更換DIOR經典圖紋燭座，讓點燭本身成為生活風格的一部分。全新香氣《森林別墅》與《柯勒諾瓦》，把靜謐森林與南法花園的嗅覺記憶帶進家中，非常適合情人節夜晚一起共享。

把愛變成每天聞得到的香氣：2026情人節質感香氛全指南

▲《迪奧香氛世家》香氛蠟燭系列／4,800元。（圖／品牌提供）

不只送情人，也送給重要的那個人

情人節，不一定只屬於情侶。L’ERBOLARIO蕾莉歐義式香氛禮盒，則是送給伴侶、家人或想好好寵愛自己的溫柔選擇。

從象徵好運與豐盛的「紅石榴寶石禮盒」，到玫瑰、大理花與柑橘草本香氣，再到可自由搭配的自選香氛禮盒，讓情人節的祝福不只停留在一天，而是融入日常生活的每一刻。

把愛變成每天聞得到的香氣：2026情人節質感香氛全指南

▲多款L’ERBOLARIO 蕾莉歐義式香氛禮盒自己配。（圖／品牌提供）

