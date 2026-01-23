fb ig video search mobile ETtoday

玉澤演現身信義區粉絲爆棚　曝台中拍戲秘辛、直言「保濕好重要」

>

▲▼Kiehl’ s 玉澤演擔任危肌急救隊長。（圖／記者黃克翔攝）

▲南韓男神玉澤演魅力不減，粉絲、媒體擠爆信義區百貨。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

南韓人氣男神、野獸派團體 2PM 隊長玉澤演，今（23日）新光三越台北信義新天地出席保養品牌「全效急護霜」發布記者會。因戲劇拍攝在台灣 Long Stay 的他，分享面對氣候差異與高強度拍攝時，如何即時應對肌膚狀況的「急護哲學」。

▲▼Kiehl’ s 玉澤演擔任危肌急救隊長。（圖／記者黃克翔攝）

▲玉澤演親切與現場粉絲打招呼。

玉澤演分享，這陣子因長時間拍攝、日夜顛倒的作息，加上台灣與韓國氣候差異，讓肌膚容易出現不適。像是在在台中拍戲時，曾多次在游泳池場景拍攝，長時間下水後特別容易感到乾燥緊繃。感覺肌膚需要保濕的時候，就會使用急護霜，針對臉很乾很緊的狀況獲得很大的幫助。

▲▼Kiehl’ s 玉澤演擔任危肌急救隊長。（圖／記者黃克翔攝）

▲玉澤演保養最重視的就是保濕。

他也提到因拍戲在台中生活一段時間，他透露自己常搭巴士或是公車移動，但沒想到這樣的生活方式竟成為新聞，讓他一有點不知所措。被網友狂讚他很會挖掘台灣美食，他則笑說：「自己方法很直覺，在網路上看到圖片就會找來吃，但因為時間待得夠久，該吃的也都吃了，如果有粉絲推薦，也會找來吃吃看。」

▲▼ Kiehl’ s 玉澤演擔任危肌急救隊長。（圖／記者黃克翔攝）

▲玉澤演喊話粉絲一起用急護霜過個好年。

活動尾聲，玉澤演也向現場擠爆的粉絲送上新年祝福。他說：「新的一年一開始就可以和大家見面很開心，也託 KIEHL’S 的福，最近真的覺得皮膚狀況很重要。請大家和急護霜也一起過個好年。」

關鍵字：

玉澤演, 急護霜, 2PM, 台灣拍戲, 保濕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

享樂至上易變月光族的三大星座！TOP 1金錢只是數字　花在回憶更有價值

享樂至上易變月光族的三大星座！TOP 1金錢只是數字　花在回憶更有價值

星巴克1／26起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

星巴克1／26起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

備胎最多星座 Top 3！第一名最擅長維持曖昧　讓人誤以為自己有機會

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降 金世正來台機場造型仙又颯！Longchamp水桶包搭毛外套展現法式氣質 如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心 新莊宏匯廣場再打造6千坪新賣場　2029年正式開幕 許瑋甯甜穿NB粉嫩204L愛上療癒散步！楊祐寧首選新年開運薄底鞋 霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光！89樓觀景台當天照常開放 霍諾德徒手攀101最怕「26樓至90樓」　竹節塔身、斗型結構是難關

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面