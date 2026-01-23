玉澤演現身信義區粉絲爆棚　曝台中拍戲秘辛、直言「保濕好重要」

▲南韓男神玉澤演魅力不減，粉絲、媒體擠爆信義區百貨。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

南韓人氣男神、野獸派團體 2PM 隊長玉澤演，今（23日）新光三越台北信義新天地出席保養品牌「全效急護霜」發布記者會。因戲劇拍攝在台灣 Long Stay 的他，分享面對氣候差異與高強度拍攝時，如何即時應對肌膚狀況的「急護哲學」。

▲玉澤演親切與現場粉絲打招呼。

玉澤演分享，這陣子因長時間拍攝、日夜顛倒的作息，加上台灣與韓國氣候差異，讓肌膚容易出現不適。像是在在台中拍戲時，曾多次在游泳池場景拍攝，長時間下水後特別容易感到乾燥緊繃。感覺肌膚需要保濕的時候，就會使用急護霜，針對臉很乾很緊的狀況獲得很大的幫助。

▲玉澤演保養最重視的就是保濕。

他也提到因拍戲在台中生活一段時間，他透露自己常搭巴士或是公車移動，但沒想到這樣的生活方式竟成為新聞，讓他一有點不知所措。被網友狂讚他很會挖掘台灣美食，他則笑說：「自己方法很直覺，在網路上看到圖片就會找來吃，但因為時間待得夠久，該吃的也都吃了，如果有粉絲推薦，也會找來吃吃看。」





▲玉澤演喊話粉絲一起用急護霜過個好年。

活動尾聲，玉澤演也向現場擠爆的粉絲送上新年祝福。他說：「新的一年一開始就可以和大家見面很開心，也託 KIEHL’S 的福，最近真的覺得皮膚狀況很重要。請大家和急護霜也一起過個好年。」