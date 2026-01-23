美容油成換季救星！混搭乳液保濕升級　更多用法一次學會

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼美容油用法。（圖／Unsplash）

▲美容油用法多，冬季值得入手。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

美容油早已不是厚重油膩的代表，而是透過精細分子、植物萃取與高親膚配方，做到清爽卻足夠潤澤、吸收快又不黏膩。甚至對於乾燥肌、換季不穩定、妝前卡粉的人來說，美容油反而是穩膚與提升膚況的關鍵角色，且美容油擁有多用法，CP值超高，是冬季值得入手的萬能單品。

#保養最後一步：鎖水封潤

美容油最經典的用法，就是在保養最後一步使用。於化妝水、精華、乳液後，取 1-2 滴於掌心溫熱後輕壓全臉，能在肌膚表面形成保護膜，幫助鎖住前面補進去的水分，特別適合夜間保養或冷氣房、冬季使用。

▲▼美容油用法。（圖／Unsplash）

#混搭乳液或乳霜：調整滋潤度

覺得乳液不夠潤、乳霜又太厚重時，可以在乳液或乳霜中加入 1 滴美容油混合使用，不僅延展性更好，也能依當天膚況自由調整滋潤度，對於混合肌、外油內乾族群特別友善。

#妝前急救：改善卡粉浮妝

上妝前取極少量美容油（約半滴到一滴），輕壓於兩頰或容易乾燥的位置，能軟化角質、提升服貼度，讓底妝更服貼自然。重點是「少量、局部」，避免全臉厚擦。

▲▼美容油用法。（圖／Unsplash）

#局部加強：眼周與法令紋保養

美容油的高潤澤特性，非常適合用於眼下、嘴角、法令紋等容易乾紋的部位。以點壓方式加強，不需大面積塗抹，也能讓細節部位看起來更平滑有光澤。

#加乘用法：頭髮與身體也適合

剩餘的美容油別浪費，還能當作髮尾油或身體乾燥部位的急救油。一瓶多用，正是美容油活用度高、CP 值高的原因。

