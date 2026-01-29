高允貞《愛情怎麼翻譯》透明肌美到發光　3款底妝神器打造原生高級感

fb ig video search mobile ETtoday

化身頂級女星「車茂熙」！高允貞新劇《愛情怎麼翻譯》透明肌美到發光，3款底妝神器打造原生高級感

▲三款打造透明肌的秘密武器．　（圖／取自goyounjung IG、品牌提供、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

韓劇《愛情怎麼翻譯》開播後狂掃好評，劇中高允貞飾演的頂級女演員「車茂熙」與金宣虎展開了一段浪漫愛情故事。除了男女主角的超強化學反應引發熱議，高允貞在劇中那美到發光的「透明感」妝容更是讓所有觀眾驚艷不已！她那看似清淡、卻精緻無瑕的底妝，完美襯托出頂級女星的優雅與自信，展現出一種「原生肌」般的高級質感。這種「明明有化妝，卻像天生好皮膚」的妝感，正是2026年最令人嚮往的底妝趨勢。想要復刻「車茂熙」同款的淨透美肌嗎？關鍵就在於選對「輕盈」與「光澤」兼具的底妝產品。以下為大家揭曉三款打造透明肌的秘密武器！

▲高允貞、金宣虎《愛情怎麼翻譯》熱播中。（圖／取自goyounjung IG）

喚醒肌底原生水光｜fwee Spa 光澤 UV 提亮妝前乳

身為行程滿檔的頂級女星，「車茂熙」需要一款能快速讓肌膚回復最佳狀態的妝前打底。

▲高允貞。（圖／取自goyounjung IG）

在日韓引發搶購熱潮的fwee妝前乳，就像是肌膚的急救補水站。它水潤的質地能瞬間撫平乾燥紋理，提升後續底妝服貼度，更棒的是它本身就具備潤色與防曬效果，單擦就能打造出彷彿剛做完SPA般的透亮「偽素顏」，是追求自然裸肌感的最佳神隊友。

▲fwee Spa光澤UV提亮妝前乳／660元。（圖／品牌提供）

穿上空氣感隱形外衣｜媚比琳 裸霧光持久水粉底 AIR

面對高畫質鏡頭的考驗，「車茂熙」的底妝必須完美無瑕卻絕不能厚重。

▲（圖／取自goyounjung IG）

媚比琳全新升級的「小方胖AIR」粉底液，採用了革命性的珍珠薄光粉體，質地比前一代輕盈了54%！上臉後彷彿空氣般輕薄貼膚，能柔焦毛孔與瑕疵，呈現出細緻、乾淨的「裸霧光」妝效。這種會呼吸的底妝，讓「車茂熙」即使長時間帶妝，依然能維持清透、不暗沉的高級質感。

▲媚比琳 裸霧光持久水粉底 AIR SPF12 PA+++／569元。（圖／品牌提供）

定格女神淨透光采｜資生堂 超聚光持光蜜粉

底妝的最後一步，是為肌膚加上一層「透明濾鏡」，讓「車茂熙」在任何光線下都閃耀動人。

▲（圖／取自goyounjung IG）

資生堂最新的超聚光蜜粉，運用了七色珍珠光學科技，定妝同時還能幫肌膚「補光」。建議以少量蜜粉輕刷於T字、眼下與輪廓轉折處，利用光學校色提亮膚色、修飾暗沉，即使薄擦也能呈現清透、不厚重的妝效。

▲超級輕盈的粉質完全不擔心厚重卡粉，上臉直接一秒柔焦毛孔，膚況就像套濾鏡一樣。（圖／品牌提供、廖怡婷 攝）

色選靈感源自1917年資生堂經典七色蜜粉， 2026年升級科技，融入七色珠光粒子，因應不同光源折射光澤呈現通透光感妝效。全系列共推出三色：#01水潤光感、#02清新霧感，以及日本／亞洲限定#03月光粉。#03月光粉以粉色基底結合冷色珠光，專為亞洲膚色特調，可加強校正蠟黃、提升透明感，在燈光下展現柔和迷人的月光光采。

▲資生堂 超聚光持光蜜粉 共三色／1,650元。（圖／廖怡婷 攝）

