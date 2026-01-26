Penfolds 奔富珍釀系列新年份登場　金門高粱推「袖珍時光寶盒」

▲Penfolds 奔富珍釀系列新年份登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

澳洲酒莊 Penfolds 奔富在台灣推出法國產區系列新品，以「澳洲靈魂、法國風土」的獨特視角，重新詮釋舊世界的經典風味；黑松則攜手金門高粱酒，推出以歷代酒標為主題的「袖珍時光寶盒」。兩家新品分別從酒液風格實驗與品牌歷史收藏切入，提供消費者不同選擇。

奔富法國產區試釀酒款在台亮相，首次在台上市的「2022 年份 FWT 543 卡本內蘇維翁-希哈紅葡萄酒」。靈感源自傳奇釀酒師 Max Schubert 在 1950 年代、受到法國啟發而創作出的澳洲酒王「葛蘭許Grange」 。

釀酒團隊以擁有 65 年歷史的經典酒款「Bin 389」為風格範本，在法國產區進行試釀計畫（French Winemaking Trial） 。FWT 543 結合結構分明的卡本內蘇維翁與口感豐富細膩的希哈，雖以「法國葡萄酒」之姿問世，卻深刻烙印著 Penfolds 奔富標誌性的混釀風格，展現出既熟悉又獨具個性的現代風貌，售價3,000元。

同步登場「2022 年份 FWT 585 卡本內蘇維翁-梅洛-小維鐸紅葡萄酒」，選用波爾多地區卓越葡萄園的果實，經過釀酒團隊自 2018 年起反覆的試驗與分級品鑑，最終精選出的混釀作品 ，以濃郁豐厚的酒體呈現法國風土的精隨，售價3,000元。

為慶祝品牌成立 180 週年，奔富與法國席諾香檳酒莊（Thiénot）攜手合作的「Cuvée Brut NV 特釀香檳」也正式登台 。這款香檳由 45% 黑皮諾、35% 皮諾莫尼耶及 20% 夏多內混釀而成，展現果味純淨且風格細膩的現代感，適合作為開胃酒或佐餐享用，售價2,200元起。

而黑松公司攜手金門酒廠推出限量新品「58白金龍袖珍時光寶盒」，以金門高粱酒自 1962 年問世以來的歷代酒標為主軸，透過袖珍瓶形式，將六十餘年來的視覺設計與時代背景完整收錄。

該禮盒一次集結五款不同年代的「58 白金龍」酒標設計，從早期雙龍圖騰的復古筆觸、中文字體由右至左的閱讀方式，到英文譯名從「Kau Liang Wine」逐步演進為現行版本，透過酒標變化，呈現台灣在語言、設計與文化意識上的轉變。酒標不只是包裝裝飾，而是反映當代社會與時代氛圍的重要線索。

「袖珍時光寶盒」採金色瓶身設計，並加入象徵歷史榮耀的「鍍金特仕版袖珍瓶」作為鎮盒之寶。該款鍍金版本源自金門高粱酒於國際賽事獲得金獎的紀念設計，透過袖珍瓶形式再現雙龍盤踞的視覺元素，預計 1／26 起於「黑松酒覓」及全台酒類專賣店陸續開賣，售價 1,680 元。